2022 में वोट चोरी से सरकार बनी; जो यूपी से आए थे वहीं से जाएंगे, बीजेपी पर बरसे अखिलेश

दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली में अखिलेश यादव ने भाजपा पर वोट चोरी और चुनाव आयोग के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बंगाल और यूपी के चुनावों में गड़बड़ी की। अखिलेश ने पीलीभीत में मतदाता डेटा में हेराफेरी और 2022 के चुनाव का भी जिक्र किया।

दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को एसआईआर (SIR) के विरोध में इंडिया गठबंधन की रैली आयोजित की गई। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत 19 राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। रैली में अखिलेश यादव ने भाजपा पर चुनाव में गड़बड़ी करने और चुनाव आयोग को हथियार बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा जानती है कि वह लोकतंत्र के रास्ते चुनाव नहीं जीत सकती, इसलिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा लगातार साजिश रच रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी उसने चुनाव लूटने का काम किया। चुनाव से पहले एसआईआर कराकर मतदाताओं के नाम कटवाए गए। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने भाजपा की वोट चोरी पकड़ ली है। अखिलेश ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भी वोट चोरी के जरिए भाजपा की सरकार बनी थी। सपा अध्यक्ष ने पीलीभीत में मतदाता डेटा में कथित हेराफेरी का मामला उठाते हुए कहा कि वहां कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में भी इसी तरह की गड़बड़ी की गई थी।

हर विधानसभा में 31 हजार वोट कम होने का दावा अखिलेश यादव ने कहा कि रामलीला मैदान से उठ रही आवाज लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इंडिया गठबंधन के सभी साथी लोकतंत्र को खत्म करने वालों के खिलाफ एकजुट हुए हैं। उन्होंने कहा कि रैली के दिन ही भाजपा की ओर से उत्तर प्रदेश में एक करोड़ हिंदू मतदाताओं के वोट कटने की बात कही गई। अब भाजपा को भी समझ आने लगा है कि उसके समर्थकों के वोट भी कटे हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की हर विधानसभा में करीब 31 हजार वोट कम हुए हैं। अखिलेश ने काशी का जिक्र करते हुए कहा कि वहां की जनता ने भाजपा को डबल जीरो दिया है।