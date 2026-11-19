यूपी पंचायत चुनाव को लेकर OBC आयोग से भी सरकार को राहत, आरक्षण के लिए मांगा और छह महीने
यूपी पंचायत चुनाव को लेकर ओबीसी आयोग की तरफ से भी राज्य सरकार को राहत मिल गई है। एक तरफ कैबिनेट ने चुनाव को टालने के लिए संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी है तो दूसरी तरफ आयोग ने ओबीसी आरक्षण के लिए छह महीने का समय मांग लिया है।
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार को एक और राहत मिली है। ओबीसी आयोग ने आरक्षण पर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय मांगा है। इसके चलते ग्राम पंचायतों में सामान्य निर्वाचन निर्धारित छह महीने की अवधि के भीतर संपन्न कराया जाना संभव नहीं है। इससे पहले सरकार ने बुधवार को ही कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव को टालने के लिए लाए जा रहे अध्यादेश को मंजूरी दी थी। सरकार ने 26 नवंबर को ग्राम प्रधानों के प्रशासक के रूप में छह महीने के खत्म हो रहे कार्यकाल को छह महीने और बढ़ाने का फैसला किया है। जिसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम-1947 की धारा-12 की उपधारा (3-क) में संशोधन किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को लागू करने का निर्णय लिया है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सिर्फ छह महीने ही ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे में छह महीने और कार्यकाल बढ़ाने के लिए सरकार ने अध्यादेश लाने का निर्णय लिया है।
प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग रविन्द्र के मुताबिक विधानमंडल का सत्र आहूत न होने की स्थिति तथा वर्तमान परिस्थितियों में तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता को देखते हुए यह अध्यादेश कैबिनेट के समक्ष रखकर उसे पास कराया था।
23 जिलों में ओबीसी आरक्षण का काम बाकी
उप्र राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए विभिन्न पदों पर ओबीसी आरक्षण निर्धारित करेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आयोग का गठन कर ओबीसी आरक्षण तय किया जाना आवश्यक है। अभी तक 52 जिलों में ही समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने आंकड़े जुटाए हैं। 23 जिलों में आयोग ने अभी तक भ्रमण नहीं किया है।
जिपं अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ना तय
ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद आगे जनवरी में जिला पंचायत अध्यक्षों व ब्लॉक प्रमुखों का भी कार्यकाल बढ़ाया जाना तय माना जा रहा है। 11 जुलाई को सभी 75 जिला पंचायत अध्यक्षों व 19 जुलाई को 826 ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें छह महीने के लिए प्रशासक बनाया गया था। ऐसे में अब आगे इनका कार्यकाल भी बढ़ाया जाना तय माना जा रहा है।
विधानसभा चुनाव के बाद होंगे पंचायत चुनाव
यूपी में पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनावों के बाद होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में ग्राम प्रधानों का प्रशासक के रूप में छह महीने कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया गया। ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी टल गए हैं। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को लागू किए जाने पर मुहर लगा दी है।
यूपी में 57964 ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बीती 26 मई को खत्म हो रहा था और इससे पहले 25 मई को राज्य सरकार ने ग्राम प्रधानों को छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किए जाने का निर्णय लिया था। प्रशासक के रूप में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा था। ऐसे में ग्राम प्रधानों का प्रशासक के रूप में कार्यकाल छह महीने बढ़ाने या फिर उप्र राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बीती 18 मई को किया गया था। अभी समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट सौंपी नहीं गई है। बीते 13 नवंबर तक की रिपोर्ट के अनुसार समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने 52 जिलों का भ्रमण कर ओबीसी आरक्षण से संबंधित आंकड़े व साक्ष्य जुटाए हैं। अभी भी 23 जिलों में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का भ्रमण कार्यक्रम बाकी है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।