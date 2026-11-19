यूपी पंचायत चुनाव को लेकर ओबीसी आयोग की तरफ से भी राज्य सरकार को राहत मिल गई है। एक तरफ कैबिनेट ने चुनाव को टालने के लिए संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी है तो दूसरी तरफ आयोग ने ओबीसी आरक्षण के लिए छह महीने का समय मांग लिया है।

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार को एक और राहत मिली है। ओबीसी आयोग ने आरक्षण पर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय मांगा है। इसके चलते ग्राम पंचायतों में सामान्य निर्वाचन निर्धारित छह महीने की अवधि के भीतर संपन्न कराया जाना संभव नहीं है। इससे पहले सरकार ने बुधवार को ही कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव को टालने के लिए लाए जा रहे अध्यादेश को मंजूरी दी थी। सरकार ने 26 नवंबर को ग्राम प्रधानों के प्रशासक के रूप में छह महीने के खत्म हो रहे कार्यकाल को छह महीने और बढ़ाने का फैसला किया है। जिसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम-1947 की धारा-12 की उपधारा (3-क) में संशोधन किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को लागू करने का निर्णय लिया है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सिर्फ छह महीने ही ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे में छह महीने और कार्यकाल बढ़ाने के लिए सरकार ने अध्यादेश लाने का निर्णय लिया है।

प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग रविन्द्र के मुताबिक विधानमंडल का सत्र आहूत न होने की स्थिति तथा वर्तमान परिस्थितियों में तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता को देखते हुए यह अध्यादेश कैबिनेट के समक्ष रखकर उसे पास कराया था।

23 जिलों में ओबीसी आरक्षण का काम बाकी उप्र राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए विभिन्न पदों पर ओबीसी आरक्षण निर्धारित करेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आयोग का गठन कर ओबीसी आरक्षण तय किया जाना आवश्यक है। अभी तक 52 जिलों में ही समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने आंकड़े जुटाए हैं। 23 जिलों में आयोग ने अभी तक भ्रमण नहीं किया है।

जिपं अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ना तय ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद आगे जनवरी में जिला पंचायत अध्यक्षों व ब्लॉक प्रमुखों का भी कार्यकाल बढ़ाया जाना तय माना जा रहा है। 11 जुलाई को सभी 75 जिला पंचायत अध्यक्षों व 19 जुलाई को 826 ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें छह महीने के लिए प्रशासक बनाया गया था। ऐसे में अब आगे इनका कार्यकाल भी बढ़ाया जाना तय माना जा रहा है।

विधानसभा चुनाव के बाद होंगे पंचायत चुनाव यूपी में पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनावों के बाद होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में ग्राम प्रधानों का प्रशासक के रूप में छह महीने कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया गया। ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी टल गए हैं। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को लागू किए जाने पर मुहर लगा दी है।

यूपी में 57964 ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बीती 26 मई को खत्म हो रहा था और इससे पहले 25 मई को राज्य सरकार ने ग्राम प्रधानों को छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किए जाने का निर्णय लिया था। प्रशासक के रूप में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा था। ऐसे में ग्राम प्रधानों का प्रशासक के रूप में कार्यकाल छह महीने बढ़ाने या फिर उप्र राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने तक के लिए बढ़ा दिया गया है।