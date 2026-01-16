Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsGovernment clerk caught red-handed taking bribe, action by anti-corruption team creates stir in the department
रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा गया सरकारी बाबू, एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई से विभाग में हड़कंप

रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा गया सरकारी बाबू, एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई से विभाग में हड़कंप

संक्षेप:

यूपी के बागपत में रिश्वत लेने वाले लिपिक को मेरठ की एंटी करप्शन टीम ने शुक्रवार को रंगेहाथ पकड़ लिया। एंटी करप्शन टीम के इंचार्ज ने आरोपी बाबू कोतवाली पुलिस के हवाले करते हुए मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है।

Jan 16, 2026 06:54 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के बागपत में अनुदान की राशि दिलाने के नाम पर पशुपालक से पांच हजार रुपये की रिश्वत लेने वाले पशुपालन विभाग के कनिष्क लिपिक को मेरठ की एंटी करप्शन टीम ने शुक्रवार को रंगेहाथ पकड़ लिया। एंटी करप्शन टीम के इंचार्ज ने आरोपी बाबू कोतवाली पुलिस के हवाले करते हुए मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दरअसल, बकरी पालन के लिए पशुपालन विभाग की ओर से पशुपालकों को 49 हजार रुपये का अनुदान मिलता है। बिनौली ब्लॉक क्षेत्र के बरनावा गांव निवासी सतीश ने छह माह पहले बकरी पालन के लिए आवेदन किया था। उसका आवेदन स्वीकृत हो गया था। सतीश ने बताया कि आवेदन स्वीकृत होने के बाद वह विकास भवन स्थित पशुपालन विभाग के कार्यालय पर पहुंचा, तो वहां तैनात बाबू अश्वनी कुमार उससे 12 हजार रुपये की रिश्वत मांगने लगा। कहा कि यदि अनुदान राशि लेनी है, तो पहले 12 हजार रुपये देने होंगे। पैसे नहीं दिए, तो अनुदान राशि वापस भेज दी जाएगी।

सतीश ने पैसे देने में असमर्थता जताई, तो अश्वनी कुमार कहने लगा कि कम से कम पांच हजार रुपये तो देने ही होंगे। सतीश ने बताया कि पांच हजार रुपये के लिए बाबू ने उसके पास कई बार कॉल की, लेकिन उसने असमर्थता जताते हुए पैसे देने से इंकार दिया। बताया कि गुरुवार रात भी उसने पैसे देने के लिए कहा, तो उसने एंटी करप्शन टीम को सूचना दे दी। इसके बाद एंटी करप्शन टीम ने उसके साथ मिलकर रिश्वतखोर बाबू को पकड़ने की योजना बनाई।

टीम ने शुक्रवार दोपहर सतीश से बाबू को कॉल कराई और उससे पैसे लेने के लिए कहा। इस पर बाबू ने विकास भवन की कैंटिन में मिलने की बात कही। जैसे ही बाबू ने सतीश से पांच हजार रुपये लिए, तो टीम ने उसे वहीं धर-दबोचा और उसे गाड़ी में बैठाकर कोतवाली ले आई। टीम इंचार्ज इंस्पेक्टर योगेंद्र कुमार ने रिश्वतखोर बाबू के खिलाफ कोतवाली पर तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया, साथ ही उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया।

ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव: 1192 ग्राम पंचायतों में 10 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट मतदाता
ये भी पढ़ें:VIDEO: जब कमिश्नर के पैर छूने के लिए झुक गए यूपी सरकार के मंत्री, माला भी लिए थे
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Bagpat Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |