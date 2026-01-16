रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा गया सरकारी बाबू, एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई से विभाग में हड़कंप

संक्षेप: यूपी के बागपत में रिश्वत लेने वाले लिपिक को मेरठ की एंटी करप्शन टीम ने शुक्रवार को रंगेहाथ पकड़ लिया। एंटी करप्शन टीम के इंचार्ज ने आरोपी बाबू कोतवाली पुलिस के हवाले करते हुए मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है।

यूपी के बागपत में अनुदान की राशि दिलाने के नाम पर पशुपालक से पांच हजार रुपये की रिश्वत लेने वाले पशुपालन विभाग के कनिष्क लिपिक को मेरठ की एंटी करप्शन टीम ने शुक्रवार को रंगेहाथ पकड़ लिया। एंटी करप्शन टीम के इंचार्ज ने आरोपी बाबू कोतवाली पुलिस के हवाले करते हुए मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है।

दरअसल, बकरी पालन के लिए पशुपालन विभाग की ओर से पशुपालकों को 49 हजार रुपये का अनुदान मिलता है। बिनौली ब्लॉक क्षेत्र के बरनावा गांव निवासी सतीश ने छह माह पहले बकरी पालन के लिए आवेदन किया था। उसका आवेदन स्वीकृत हो गया था। सतीश ने बताया कि आवेदन स्वीकृत होने के बाद वह विकास भवन स्थित पशुपालन विभाग के कार्यालय पर पहुंचा, तो वहां तैनात बाबू अश्वनी कुमार उससे 12 हजार रुपये की रिश्वत मांगने लगा। कहा कि यदि अनुदान राशि लेनी है, तो पहले 12 हजार रुपये देने होंगे। पैसे नहीं दिए, तो अनुदान राशि वापस भेज दी जाएगी।

सतीश ने पैसे देने में असमर्थता जताई, तो अश्वनी कुमार कहने लगा कि कम से कम पांच हजार रुपये तो देने ही होंगे। सतीश ने बताया कि पांच हजार रुपये के लिए बाबू ने उसके पास कई बार कॉल की, लेकिन उसने असमर्थता जताते हुए पैसे देने से इंकार दिया। बताया कि गुरुवार रात भी उसने पैसे देने के लिए कहा, तो उसने एंटी करप्शन टीम को सूचना दे दी। इसके बाद एंटी करप्शन टीम ने उसके साथ मिलकर रिश्वतखोर बाबू को पकड़ने की योजना बनाई।