Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

VIDEO: सींग में फंसाया, पटक-पटक कर मारा, लखनऊ में एक मिनट तक मासूम को रौंदती रही गाय

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

लखनऊ में गाय अचानक हिंसक हो गई और गली में खेल रही मासूम को अपने सींग में फंसाकर उसे पटक दिया। एक मिनट तक गाय बच्ची को अपने पैरों से रौंदती रही। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल है। 

Lucknow News: राजधानी लखनऊ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। अर्जुनगंज में घर के बाहर खेल रही आठ साल की बच्ची को गाय ने खुरों से रौंद दिया। शुक्रवार को हुई ये घटना गली में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फुटेज देखकर लोग दहल गए। गाय ने पहले बच्ची को सींग से दीवार पर दे मारा, फिर उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया और करीब एक मिनट तक चारों पैरों से उछल-उछलकर रौंदती रही। शोर सुनकर बचाने आई पड़ोस की महिला ने गाय भागने का प्रयास किया तो उन्हें भी दौड़ा लिया। गाय के हमले से एक मजदूर पर भी घायल हो गया। गंभीर हालत में बच्ची को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

अर्जुनगंज के सरसवां गांव निवासी सिनोद कुमार राज मिस्त्री का काम करते हैं। घर में पत्नी नेहा और दो बेटियां सुनैना 8 वर्ष और साधना 6 वर्ष हैं। शुक्रवार शाम करीब साढ़े चार बजे सुनैना पड़ोस के बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रही थी। कुछ देर बाद अन्य बच्चे अपने घर चले गए और सुनैना भी वापस आ रही थी। तभी अचानक एक गाय आई और बच्ची पर हमला बोल दिया। पास के मकान में लगे सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि गाय ने पहले सुनैना को सींग से दीवार की तरफ दबाया।

ये भी पढ़ें:अलीगढ़ एयरपोर्ट पर सुरक्षा जवान बेहाल, 16 महीने से टॉयलेट और बैरक तक नसीब नहीं

बच्ची की चीख सुनकर दौड़ी पड़ोस की महिला

बच्ची चीखती रही, लेकिन गाय नहीं रुकी। इसके बाद गाय ने बच्ची को सींग में उठाकर जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरते ही गाय एक मिनट तक बच्ची के ऊपर चढ़कर चारों पैरों से उछल-उछलकर उसे रौंदती रही। इस दौरान तीन बड़ी गाय और दो गाय के बच्चे भी वहां पहुंच गए, लेकिन हमला करने वाली गाय लगातार बच्ची को निशाना बनाती रही। बच्ची की चीख सुनकर पड़ोस में रहने वाली एक महिला दौड़ी। उसने पास पड़ी एक बच्चे की साइकिल उठाकर गाय की तरफ फेंकी। इससे गुस्साई गाय ने बच्ची को छोड़कर महिला को दौड़ाना शुरू कर दिया। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग लाठी-ईंट लेकर मौके पर पहुंचे। गाय ने उन पर भी हमला कर दिया। इस दौरान बच्ची को बचाने आए मजदूर मोहम्मद वसीम को गाय ने सींग मारकर घायल कर दिया। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने किसी तरह गाय को भगाया और खून से लथपथ सुनैना को उठाकर उसके घर ले गए।

ये भी पढ़ें:गोरखपुर में गैंगस्टर समेत 22 लोगों का बना फर्जी पासपोर्ट, सिपाही गिरफ्तार
ये भी पढ़ें:यूपी में एआई कैमरों से कांवड़ मार्ग पर 24 घंटे निगरानी, सोशल मीडिया पर कड़ी नजर

गंभीर हालत में सिविल रेफर

घर पहुंचते ही मां नेहा बेटी की हालत देखकर बेसुध हो गईं। उन्होंने तुरंत पति सिनोद को फोन किया। सिनोद फौरन घर पहुंचे और बच्ची को पास के निजी अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे सिविल अस्पताल रेफर कर दिया। सिविल के डॉक्टरों ने भी सुनैना की हालत गंभीर बताई है और उसका इलाज चल रहा है। शनिवार को सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में गाय का हमला और लोगों की चीख-पुकार साफ सुनाई दे रही है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आवारा गायों का झुंड अक्सर इस गली में आ जाता है और बच्चों के लिए खतरा बना रहता है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Lucknow News Up Latest News Video Viral अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।