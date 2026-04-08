गोरखपुर-लखनऊ-गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस 29 अप्रैल से इस डेट तक रद्द, जानें इन ट्रेनों के बारे में भी
गोरखपुर-लखनऊ-गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस 29 अप्रैल से 08 मई तक निरस्त रहेगी। कई ट्रेनों का शार्ट टर्मिनेशन/ओरिजिनेशन रहेगा। ऐसे रेलवे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी।
UP News: गोरखपुर जंक्शन के पुनर्विकास के तहत प्लेटफार्म नंबर 05 एवं 06 पर पैदल उपरिगामी पुल का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए ट्रैफिक और पॉवर ब्लाक दिया जाएगा। जिसके कारण ट्रेन नंबर 15031/15032 गोरखपुर-लखनऊ-गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन 29 अप्रैल से 08 मई तक निरस्त रहेगी। कई ट्रेनों का शार्ट टर्मिनेशन/ओरिजिनेशन रहेगा। ऐसे इस दौरान इस रूट के रेलवे यात्रियोंं को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा।
पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ सुमित कुमार के अनुसार ऐशबाग से 29 अप्रैल से 09 मई तक चलने वाली 15070 ऐशबाग-गोरखपुर एक्स. गोरखपुर के स्थान पर नकहा जंगल स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी। गोरखपुर से 30 अप्रैल से 10 मई तक चलने वाली 15069 गोरखपुर-ऐशबाग एक्स.गोरखपुर के स्थान पर नकहा जंगल स्टेशन से चलाई जाएगी। गोमतीनगर से 30 अप्रैल से 09 मई तक चलने वाली 15082 गोमतीनगर-गोरखपुर एक्स.गोरखपुर के स्थान पर आनन्दनगर स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी। गोरखपुर से 30 अप्रैल से 09 मई तक चलने वाली 15081 गोरखपुर-गोमतीनगर एक्स.गोरखपुर के स्थान पर आनन्दनगर स्टेशन से चलाई जाएगी।
लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्स.गोरखपुर के स्थान पर भटनी से चलाई जाएगी
लोकमान्य तिलक टर्मिनल से 06 मई को चलने वाली 11081 लोकमान्य तिलक टर्मिनल-गोरखपुर एक्स. गोरखपुर के स्थान पर भटनी तक चलेगी। गोरखपुर से 08 मई को चलने वाली 11082 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्स. गोरखपुर के स्थान पर भटनी से चलाई जाएगी। लोकमान्य तिलक टर्मिनल से 30 अप्रैल, 01, 04, 07 एवं 08 मई को चलने वाली 12165 लोकमान्य तिलक टर्मिनल-गोरखपुर एक्स.गोरखपुर के स्थान पर भटनी तक चलेगी। गोरखपुर से 01, 02, 05, 08 एवं 09 मई को चलने वाली 12166 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्स.गोरखपुर के स्थान पर भटनी से चलाई जाएगी।
बांद्रा टर्मिनल एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर गोरखपुर कैंट स्टेशन से चलेगी
अहमदाबाद से 30 अप्रैल, 01, 02, 03, 05, 06, 07 एवं 08 मई को चलने वाली 19489 अहमदाबाद-गोरखपुर एक्स. गोरखपुर के स्थान पर गोरखपुर कैंट स्टेशन तक चलेगी। गोरखपुर से 01, 02, 03, 04, 06 एवं 07 मई को चलने वाली 19490 गोरखपुर-अहमदाबाद एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर गोरखपुर कैंट स्टेशन से चलाई जाएगी। बांद्रा टर्मिनस से 04 मई को चलने वाली 19091 बांद्रा टर्मिनल-गोरखपुर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर गोरखपुर कैंट स्टेशन तक चलेगी। गोरखपुर से 05 मई को चलने वाली 19092 गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनल एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर गोरखपुर कैंट स्टेशन से चलाई जाएगी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें