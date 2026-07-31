Gorakhpur News: भूमि विवाद से परेशान युवक ने तहसील परिसर में किया आत्मदाह का प्रयास

Gorakhpur News: कैम्पियरगंज (गोरखपुर) में एक युवक ने जमीन विवाद के चलते आत्मदाह का प्रयास किया। अधिवक्ताओं की मदद से उसे बचा लिया गया। प्रशासन ने मामले में त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए निर्माण कार्य रोक दिया। युवक ने कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते वह मानसिक रूप से परेशान थे।

भूमि विवाद से परेशान युवक ने तहसील परिसर में किया आत्मदाह का प्रयास

Gorakhpur News: कैम्पियरगंज (गोरखपुर), हिन्दुस्तान संवाद। कैम्पियरगंज तहसील परिसर में शुक्रवार को जमीन विवाद से परेशान एक युवक ने आत्मदाह का प्रयास कर दिया। अधिवक्ताओं और तहसील कर्मचारियों की सतर्कता से उसे समय रहते बचा लिया गया। घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया और विवादित भूमि पर चल रहे निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया। जानकारी के अनुसार शिवलहिया गांव निवासी अखिलेश मौर्य का स्वर्गीय रामगति के परिवार से भूमि बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। अखिलेश का आरोप है कि विवादित जमीन पर विपक्षी पक्ष निर्माण कार्य करा रहा है। उन्होंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर निर्माण रुकवाने और न्याय दिलाने की मांग की, लेकिन कार्रवाई न होने से वह मानसिक रूप से परेशान हो गए।

घटना का विवरण शुक्रवार को इसी से क्षुब्ध होकर अखिलेश तहसील परिसर पहुंचे और अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद एक अधिवक्ता ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें पकड़ लिया, जिससे बड़ी घटना टल गई। घटना से तहसील परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

प्रशासन की प्रतिक्रिया सूचना मिलते ही तहसीलदार नरेन्द्र कुमार, उपजिलाधिकारी आलोक रंजन सिंह और राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। युवक को एसडीएम कक्ष में ले जाकर उसकी शिकायत सुनी गई। अधिवक्ताओं ने भी पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग करते हुए मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग उठाई।

जांच और समाधान प्रशासन ने तत्काल राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित कर विवादित भूमि की पैमाइश कराई। प्रारंभिक जांच के बाद विवादित स्थल पर चल रहे निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। साथ ही दोनों पक्षों को अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

आगे की कार्रवाई उपजिलाधिकारी आलोक रंजन सिंह ने बताया कि राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पैमाइश कर जांच की है। जांच रिपोर्ट के आधार पर विवादित भूमि पर निर्माण कार्य रोक दिया गया है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार मामले के विधिक निस्तारण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।