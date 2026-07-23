Gorakhpur News: युवक को रास्ते में घेरकर पीटा, सिर फूटा
Gorakhpur News: सहजनवा के एकला गांव में युवक ऋषिकेश पर मनबढ़ों ने धारदार हथियार से हमला किया। युवक अपनी गोशाला जा रहा था जब उस पर गाली-गलौज कर हमला किया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है और जांच जारी है। आरोपियों में सोमनाथ, जयकरन और दो अज्ञात शामिल हैं।
Gorakhpur News: सहजनवा, हिन्दुस्तान संवाद। गीडा थाना क्षेत्र एकला में अपने गोशाला जा रहे युवक को गांव के मनबढ़ों रास्ते में रोककर धारदार हथियार से हमला कर सिर फोड़ दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस मामले को दर्ज कर जांच कर रही है। क्षेत्र के एकला निवासी ऋषिकेश 20 जुलाई की रात घर से अपने गोशाला पर जा रहा था कि रास्ते में गांव के मनबढ़ों ने घेर लिया। गाली-गलौज करने लगे। विरोध पर लाठी-डंडे व धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। पीड़ित की तहरीर पुलिस सोमनाथ, जयकरन और दो अज्ञात पर केस दर्ज किया है।
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