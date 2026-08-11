Gorakhpur News: खेत जा रहे युवक पर हमला, परिजनों से भी मारपीट
Gorakhpur News: हरपुर बुदहट के देवरिया गांव में एक युवक, आयुष, खेत सिंचाई के लिए जाते समय परिजनों द्वारा पीटा गया। अनीता यादव ने पुलिस को बताया कि जब वह अपने पति के साथ बेटे को बचाने गईं, तो आरोपितों ने उन पर भी हमला किया। ग्रामीणों ने हस्तक्षेप किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Gorakhpur News: हरपुर बुदहट, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के देवरिया गांव में मंगलवार सुबह खेत की सिंचाई के लिए जा रहे युवक पर मारपीट का मामला सामने आया है। अनीता यादव ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनका बेटा आयुष खेत जा रहा था, तभी शेषनाथ, उनके पुत्र सोनू व मोनू और रिश्तेदार रामचंद्र ने उसे घेरकर पीटा। शोर सुनकर वह पति के साथ बेटे को बचाने पहुंचीं तो आरोप है कि आरोपितों ने उनसे भी मारपीट की और गमछे से गला घोंटने का प्रयास किया। शोर सुनकर ग्रामीणों ने बीच-बचाव किया। थानाध्यक्ष प्रशान्त पाठक ने बताया कि दोनों पक्षों में मारपीट हुई है और चोटें आई हैं।
जांच के बाद कार्रवाई होगी।
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