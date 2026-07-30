Gorakhpur News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार
Gorakhpur News: भटहट क्षेत्र की एक युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार किया। विरोध करने पर आरोपी ने गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया।
Gorakhpur News: भटहट, हिन्दुस्तान संवाद। गुलरिहा थाना क्षेत्र की एक युवती से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और विरोध करने पर धमकी देने के आरोप में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। पीड़िता ने 18 जुलाई को पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि आरोपी राहुल निवासी पसरमापुर, थाना पिपराइच ने शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में शादी से इनकार कर दिया और विरोध करने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर गुलरिहा पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी।
बुधवार रात करीब 9:50 बजे भटहट चौकी प्रभारी मदन मोहन मिश्रा ने कांस्टेबल सोनू निगम और अभिषेक के साथ सरैया क्षेत्र से आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को कानूनी कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।
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