Gorakhpur News: हॉकी स्टिक लेकर स्कूल में घुसे युवक को जेल भेजा गया
Gorakhpur News: पीपीगंज के जंगल कौड़िया क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में एक युवक ने नशे की हालत में हॉकी स्टिक लेकर विद्यालय परिसर में घुसकर बच्चों और स्टाफ के साथ अभद्रता की। घटना के कारण विद्यालय में पढ़ाई प्रभावित हुई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया।
Gorakhpur News: पीपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। जंगल कौड़िया क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय में मंगलवार को शराब के नशे में हाथ में हॉकी स्टिक लेकर विद्यालय परिसर में घुसे युवक को पुलिस ने जेल भिजवा दिया। आरोप है कि उसने बच्चों और विद्यालय स्टाफ के साथ अभद्रता करते हुए जमकर हंगामा किया था। घटना से विद्यालय में पढ़ रहे नौनिहाल सहम गए और कुछ देर के लिए शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो गईं थी। जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को विद्यालय में नियमित रूप से पढ़ाई चल रही थी। इसी दौरान गांव निवासी शैलेंद्र पुत्र रामवृक्ष अचानक हॉकी स्टिक लेकर स्कूल पहुंच गया और बच्चों के साथ गाली-गलौज करने लगा।
शोर सुनकर प्रधानाध्यापक रामबदन मौर्य ने उसे समझाने और रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी उनके साथ भी अभद्रता करने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक शराब के नशे में था और उसका व्यवहार बेहद आक्रामक था, जिससे शिक्षक और कर्मचारी भी घबरा गए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। गुरुवार को पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेजा गया।
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