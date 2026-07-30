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Gorakhpur News: युवती से छेड़खानी, आरोपी का शांतिभंग में चालान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: शाहपुर इलाके के जेल बाईपास पर बुधवार रात एक युवती के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया। युवती अपने सहेली के साथ पढ़ाई कर रही थी। आरोप है कि एक युवक ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया। युवती ने शोर मचाया और अपनी जान बचाई, जबकि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और शांतिभंग में चालान किया।

Gorakhpur News: युवती से छेड़खानी, आरोपी का शांतिभंग में चालान

Gorakhpur News: पादरी बाजार, हिन्दुस्तान संवाद। शाहपुर इलाके के जेल बाईपास पर बुधवार रात एक युवती से छेड़खानी का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर गुरुवार को शांतिभंग में चालान कर दी। जानकारी के मुताबिक, आंबेडकरनगर जिले की एक युवती शाहपुर के जेल बाईपास स्थित सरस्वतीपुरम कॉलोनी में अपनी सहेली के साथ किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई करती है। वह बुधवार शाम करीब 7:30 बजे कमरे से निकलकर जेल बाईपास रोड पर कुछ सामान लेने जा रही थी। आरोप है कि इसी दौरान पादरी बाजार निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर काम करने वाला एक युवक मौका देखते ही युवती का हाथ पकड़ लिया और छेड़खानी शुरू कर दी।

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युवती ने शोर मचाया और किसी तरह खुद को छुड़ाकर कमरे पर पहुंची। प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि युवती घटना से मुकर गई है, जिसके बाद आरोपी का शांतिभंग में चालान किया गया है।

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