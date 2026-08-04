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Gorakhpur News: वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 10 माह तक किया दुष्कर्म

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोलाबाजार, हिन्दुस्तान संवाद। गोला थाना क्षेत्र की एक युवती ने उरुवा थाना क्षेत्र के एक युवक पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर दस महीने तक दुष्कर्म करने के साथ आर्थिक शोषण भी किया। आरोपी ने जबरन मंदिर ले जाकर मांग में सिंदूर भी भर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Gorakhpur News: वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 10 माह तक किया दुष्कर्म

Gorakhpur News: गोलाबाजार, हिन्दुस्तान संवाद। गोला थाना क्षेत्र की एक युवती ने उरुवा थाना क्षेत्र के एक युवक पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर दस महीने तक दुष्कर्म करने के साथ आर्थिक शोषण भी किया। यही नहीं जबरन मंदिर ले जाकर मांग में सिंदूर भर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 18 नवंबर 2025 को वह गांव में एक शादी समारोह में गई थी, जहां उसकी मुलाकात आरोपी युवक से हुई। बाद में युवक को उसके पुराने प्रेम संबंध की जानकारी मिल गई। उसने फोन कर यह बात परिवार को बताने की धमकी दी और गांव के बाहर मिलने के लिए बुलाया।

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आरोप और सबूत

पीड़िता का आरोप है कि वहां से आरोपी उसे जबरन कार में बैठाकर किराए के मकान पर ले गया और दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया। इसके बाद वीडियो वायरल करने और हत्या कराने की धमकी देकर लगातार उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करता रहा। 28 मार्च को युवक उसे करवल देवी मंदिर ले गया और जबरन मांग में जबरन सिंदूर भर फोटो भी खींच लिया।

आर्थिक शोषण और परिवार का दबाव

पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी उससे समय-समय पर रुपये भी मांगता रहा, जिसके लिए उसे उधार लेकर पैसे देने पड़े। तीन अगस्त की शाम आरोपी उसके घर पहुंच गया और परिवार पर शादी का दबाव बनाने लगा। कोतवाल सीपी पांडेय ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

सामान्य प्रश्न

क्या युवती ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की?
जी हां, युवती ने पुलिस को तहरीर दी और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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