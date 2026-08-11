Gorakhpur News: सभी की समस्या के समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध : योगी

Gorakhpur News: जनता दर्शन -मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में 200 से अधिक लोगों की सुनी फरियाद -अधिकारियों

Gorakhpur News: गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को आश्वस्त किया कि परेशान न हों, सरकार सभी की समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान देकर उसका त्वरित, गुणवत्तापूर्ण निराकरण कराने के निर्देश दिए। जमीन पर कब्जे संबंधी मामलों में सख्त कार्रवाई करने को कहा। मुख्यमंत्री सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे।

जनता दर्शन में समस्याएं गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में सामने आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 200 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्हें भरोसा दिलाया कि सभी की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा। किसी को भी परेशान होने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्रों को उन्होंने अधिकारियों को हस्तगत करते हुए समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण कराने को कहा। कुछ लोगों द्वारा जमीन पर कब्जे की शिकायत पर उन्होंने कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए।

आर्थिक सहायता का आश्वासन गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता का अनुरोध लेकर पहुंचे लोगों को मुख्यमंत्री ने पर्याप्त आर्थिक मदद के प्रति आश्वस्त किया। अधिकारियों से कहा कि इलाज का एस्टीमेट शासन को भेजें, धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी।

गोसेवा मंदिर की गोशाला में की गोसेवा

गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान सोमवार सुबह मुख्यमंत्री की दिनचर्या परंपरागत रही। गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन और अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की प्रतिमा समक्ष शीश झुकाने के बाद वह मंदिर परिसर के भ्रमण पर निकले। गोशाला में पहुंचकर गोसेवा की।