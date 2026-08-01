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Gorakhpur News: मां का दूध होता है नवजात का पहला टीका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कालेज के बाल रोग विभाग में सात अगस्त तक चलने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस दौरान जागरूकता कार्यक्रम, पोस्टर प्रस्तुति और रैलियों का आयोजन किया जाएगा। प्राचार्य डॉ. धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि मां का दूध नवजात के लिए सबसे सुरक्षित टीका है।

Gorakhpur News: मां का दूध होता है नवजात का पहला टीका

Gorakhpur News: गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। बीआरडी मेडिकल कालेज के बाल रोग विभाग में सात अगस्त तक चलने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ शनिवार को किया गया। पूरे सप्ताह जागरूकता एवं शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि मां का दूध नवजात शिशु के लिए पहला और सबसे सुरक्षित टीका है। प्रत्येक नवजात को जन्म के प्रथम घंटे में स्तनपान शुरू कराना। बालरोग विभागाध्यक्ष प्रो. अनीता मेहता, डॉ. सुरेश नारायण, डॉ. रचिता चटर्जी, डॉ. मीनल एवं डॉ. संदेश श्रीवास्तव ने इसका संचालन किया। इस सप्ताह के दौरान मॉडल, पोस्टर प्रस्तुति, जागरूकता रैली, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम तथा स्तनपान को बढ़ावा देने की गतिविधियां आयोजित की गई।

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शनिवार को इसका पहला दिन रहा। पहले दिन नियोनेटल टेक्नीशियन छात्रों द्वारा स्तनपान विषय पर पोस्टर प्रस्तुति दी गई।

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