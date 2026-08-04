Gorakhpur News: आयुष विवि के निर्माणाधीन प्रेक्षागृह में मजदूर गिरकर घायल
Gorakhpur News: भटहट में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विवि के निर्माणाधीन प्रेक्षागृह में मंगलवार को एक मजदूर लगभग 25 फुट की ऊँचाई से गिर कर घायल हो गया। मजदूर का इलाज एक निजी अस्पताल में किया गया और उसकी हालत सामान्य होने पर उसे घर भेज दिया गया। घटना के समय प्रेक्षागृह के पास कबाड़ मौजूद था।
Gorakhpur News: भटहट, हिन्दुस्तान संवाद। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विवि में निर्माणाधीन प्रेक्षागृह में मंगलवार को सुबह एक मजदूर के करीब 25 फुट ऊपर से गिरकर घायल होने का मामला सामने आया है। घायल का स्थानीय कस्बा के एक निजी अस्पताल में इलाज कराया गया है। उसकी हालत सामान्य होने पर उसे घर भेज दिया गया। बताया जाता है कि आयुष विवि में प्रेक्षागृह का निर्माण कार्य चल रहा है। बताया जा रहा है कि प्रेक्षागृह में फोल्डिंग खोलते समय मजदूर का पैर फिसल गया। जिससे वह नीचे आ गया। लोगों का कहना है कि जिस स्थान पर मजदूर जमीन पर गिरा है वहां पर कबाड़ आदि मौजूद था।
घटना से कुछ समय पहले कबाड़ को हटा लिया गया था। मजदूर के गिर कर घायल होने के बाद प्रेक्षागृह में हड़कम्प मच गया। घटना देख सभी मजदूर एकत्र हो गए। आनन फानन में घायल को लेकर भटहट कस्बे में एक निजी अस्पताल पहुंचे। जहां चिकित्सक द्वारा इलाज किया गया। बताया जा रहा है कि मजदूर के पैर में फ्रेक्चर हुआ है। इसके साथ ही उसके शरीर में चोटें आयी है।
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