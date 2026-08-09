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Gorakhpur News: समूह की महिलाएं बना रही हैं 3 लाख तिरंगा झंडा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तिरंगा बनने में जुटी हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जिले को 3 लाख तिरंगा बनाने का लक्ष्य मिला है। सभी 20 ब्लॉकों की महिलाएं 20 अगस्त तक 15,000 झंडे तैयार करेंगी। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।

Gorakhpur News: समूह की महिलाएं बना रही हैं 3 लाख तिरंगा झंडा

Gorakhpur News: गोरखपुर, राहुल श्रीवास्तव। हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तिरंगा बनाने में जुटी हुईं हैं। अभियान के तहत तिरंगे झंडे को विभागों, ग्राम पंचायतों और अन्य जगहों पर तिरंगा लहराएगा। जिले में समूह की महिलाएं दिन रात मेहनत से तिरंगा बनाने में जुटी हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जिले को 3 लाख तिरंगा बनाने का लक्ष्य दिया गया है। जिले के सभी ब्लॉकों के समूह की महिलाओं को करीब 15 हजार झंडा बनाने का कार्य दिया गया है। इन्हें स्वतंत्रता दिवस के पहले सभी झंडों को बना कर सौंप देना है。

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तिरंगा बनाने का लक्ष्य

एनआरएलएम से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जिले को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 3 लाख झंडे बनाने का लक्ष्य मिला है। लक्ष्य मिलने के बाद जिले के सभी 20 ब्लॉकों के स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तिरंगा झंडा बनाने में जुअ गई हैं। अब तक 50 प्रतिशत से अधिक झंडों का निर्माण कर चुकीं है। वह 20 अगस्त तक सभी झंडे बनाकर सौंप देंगी।

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महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण

समूहों को प्रति झंडे का 20 रुपये भुगतान किया जाएगा। झंडा बनने के बाद ग्राम पंचायत, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, जनप्रतिनिधि समूह को हर घर तिरंगा अभियान के तहत झंडा दिया जाएगा। इससे समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। इस संबंध में प्रभारी डीसी एनआरएलएम रघुनाथ सिंह ने बताया कि समूह की महिलाओं को लक्ष्य के सापेक्ष तिरंगा झंडा बनाने का कार्य सौंप दिया गया है।

FAQs

हर घर तिरंगा अभियान का लक्ष्य क्या है?
जिले को 3 लाख तिरंगा बनाने का लक्ष्य दिया गया है।
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