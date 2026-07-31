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Gorakhpur News: पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी पत्नी गिरफ्तार, जेल भेजी गई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: पिपराइच, हिन्दुस्तान संवाद। पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में नामजद महिला को पिपराइच पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे

Gorakhpur News: पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी पत्नी गिरफ्तार, जेल भेजी गई

Gorakhpur News: पिपराइच, हिन्दुस्तान संवाद। पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में नामजद महिला को पिपराइच पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, मुकदमा अपराध संख्या 369/2026 में धारा 108 बीएनएस के तहत दर्ज मामले में आरोपी अंकिता गौंड (20 वर्ष), पत्नी स्वर्गीय विवेक गौंड, निवासी जंगल सुभान अली विकास भारती को शुक्रवार को भट्ठा चौराहा से गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि महिला के खिलाफ अपने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज था। आवश्यक पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।

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