Gorakhpur News: पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी पत्नी गिरफ्तार, जेल भेजी गई
Gorakhpur News: पिपराइच, हिन्दुस्तान संवाद। पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में नामजद महिला को पिपराइच पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे
Gorakhpur News: पिपराइच, हिन्दुस्तान संवाद। पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में नामजद महिला को पिपराइच पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, मुकदमा अपराध संख्या 369/2026 में धारा 108 बीएनएस के तहत दर्ज मामले में आरोपी अंकिता गौंड (20 वर्ष), पत्नी स्वर्गीय विवेक गौंड, निवासी जंगल सुभान अली विकास भारती को शुक्रवार को भट्ठा चौराहा से गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि महिला के खिलाफ अपने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज था। आवश्यक पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।