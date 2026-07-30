Gorakhpur News: पीपीगंज रेलवे स्टेशन परिसर में युवक-युवती की मारपीट,वीडियो वायरल
Gorakhpur News: पीपीगंज रेलवे स्टेशन के पास एक युवक और युवती के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बुधवार शाम हुई इस घटना में युवती ने युवक का कॉलर पकड़ा और मारपीट की। स्थानीय व्यापारियों ने रेलवे स्टेशन और बाजार क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है।
Gorakhpur News: पीपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। पीपीगंज रेलवे स्टेशन परिसर के समीप युवक और युवती के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना बुधवार शाम की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में एक युवती बीच सड़क पर युवक का कॉलर पकड़कर उसके साथ मारपीट करती दिखाई दे रही है। घटना के दौरान आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, लेकिन किसी ने बीच-बचाव करने की पहल नहीं की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना रेलवे स्टेशन मार्ग पर कस्बा पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर हुई। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि युवती को लेकर पहले भी कई बार विवाद की स्थिति बन चुकी है।
हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर पूछताछ की।कस्बा प्रभारी आदित्य सिंह ने बताया कि दोनों के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की गई है। घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने रेलवे स्टेशन परिसर तथा बाजार क्षेत्र में नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते कार्रवाई होने से इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है।
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