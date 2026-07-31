Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gorakhpur News: खेत में सिंचाई के दौरान मारपीट, दो घायल, एक की हालत गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

Gorakhpur News: पीपीगंज के भरवल गांव में खेत में सिंचाई के दौरान हुए विवाद में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। रोशन यादव की हालत नाजुक है, जबकि परमानंद चौहान का इलाज स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।

Gorakhpur News: खेत में सिंचाई के दौरान मारपीट, दो घायल, एक की हालत गंभीर

Gorakhpur News: पीपीगंज/अकटहवा, हिटी। पीपीगंज थाना क्षेत्र के भरवल गांव में गुरुवार रात खेत में सिंचाई के दौरान हुए विवाद में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में रोशन यादव की हालत नाजुक होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जबकि परमानंद चौहान का इलाज स्थानीय स्तर पर कराया गया। जानकारी के मुताबिक, परमानंद चौहान और रोशन यादव रात करीब 10 बजे खेत में सिंचाई कर रहे थे। इस दौरान कुछ युवक सड़क किनारे रखा उनका कपड़ा और पर्स ले जाने लगे। विरोध करने पर कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसके बाद दूसरे पक्ष ने अपने कई साथियों को बुला लिया, जिन्होंने लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया।

दोनों के सिर में गंभीर चोटें आईं। पीड़ित की तहरीर पर पीपीगंज पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News Gorakhpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।