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Gorakhpur News: छेड़खानी के आरोपियों के हमले से किशोर की मौत, 9 वर्षीय बालक गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: पिपराइच क्षेत्र में छेड़खानी के आरोप को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक हमला हुआ। इसमें 15 वर्षीय किशोर शिवकुमार की मौत हो गई और 9 वर्षीय बालक सरस सिंह गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। आरोपियों की तलाश जारी है।

Gorakhpur News: छेड़खानी के आरोपियों के हमले से किशोर की मौत, 9 वर्षीय बालक गंभीर

Gorakhpur News: पिपराइच, हिन्दुस्तान संवाद। पिपराइच क्षेत्र के बेलाकांटा चौराहे पर शनिवार रात एक माह पुराने छेड़खानी के आरोप को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक हमला हो गया। लाठी, डंडे और लोहे की रॉड से की गई पिटाई में 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई, जबकि नौ वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। जानकारी के अनुसार, माधोपुर निवासी राजू सिंह ने करीब एक माह पहले कुछ युवकों पर अपनी बेटी से छेड़खानी का आरोप लगाया था। इस मामले की जांच अभी थाने में लंबित है। आरोप है कि इसी रंजिश में शनिवार रात करीब नौ बजे माधोपुर के केवटान टोला के कुछ लोग बेलाकांटा चौराहे पर घात लगाकर बैठे थे。

घटना का विवरण

बताया जा रहा है कि राजू सिंह का 15 वर्षीय बेटा शिवकुमार और उनके साढ़ू का नौ वर्षीय बेटा सरस सिंह घर से उनकी पान की दुकान की ओर जा रहे थे। इसी दौरान हमलावरों ने दोनों को घेरकर लाठी-डंडों और रॉड से हमला कर दिया। आसपास के लोगों के पहुंचने तक दोनों गंभीर रूप से घायल हो चुके थे।

उपचार और परिणाम

दोनों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपराइच ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। उपचार के दौरान रात करीब दो बजे 15 वर्षीय शिवकुमार, जो मूल रूप से आराजी बसडीला निवासी अरविंद सिंह का पुत्र था और मां की मृत्यु के बाद अपनी मौसी के घर माधोपुर में रह रहा था, ने दम तोड़ दिया। वहीं नौ वर्षीय सरस सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है।

पुलिस की कार्रवाई

किशोर की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

सामान्य प्रश्न

यह घटना कब हुई?
यह घटना शनिवार रात हुई।
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