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Gorakhpur News: दो पक्षों में मारपीट, 29 लोगों पर केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: सहजनवा के गीडा थाना क्षेत्र के चिरैयाडाड़ गांव में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर 29 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एक पक्ष ने विवाद के बाद पथराव और तोड़फोड़ का आरोप लगाया है।

Gorakhpur News: दो पक्षों में मारपीट, 29 लोगों पर केस दर्ज

Gorakhpur News: सहजनवा। गीडा थाना क्षेत्र के चिरैयाडाड़ गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर कुल 29 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एक पक्ष ने रास्ते में चारपाई हटाने को लेकर विवाद के बाद मारपीट, जातिसूचक गालियां, पथराव और झोपड़ी तोड़ने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरे पक्ष ने घर में घुसकर मारपीट, छेड़छाड़, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

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