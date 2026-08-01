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Gorakhpur News: पर्स और मोबाइल के बारे में पूछना पड़ा भारी,दो पर जानलेवा हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: पीपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। पीपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। धान की सिंचाई के दौरान पर्स, मोबाइल और नकदी गायब होने के संबंध में पूछताछ करने गए दो लोगों पर

Gorakhpur News: पर्स और मोबाइल के बारे में पूछना पड़ा भारी,दो पर जानलेवा हमला

Gorakhpur News: पीपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। धान की सिंचाई के दौरान पर्स, मोबाइल और नकदी गायब होने के संबंध में पूछताछ करने गए दो लोगों पर लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए,जिनमें एक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने चार नामजद और दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। नगर पंचायत पीपीगंज के मुंशी प्रेमचंद नगर निवासी प्रेमनंद ने पुलिस को बताया कि वह गांव निवासी रोशन यादव के खेत में धान की सिंचाई कर रहे थे। इस दौरान दोनों ने खेत के किनारे अपने कपड़े, पर्स, मोबाइल और नकदी रख दी थी। काम पूरा होने पर सामान गायब मिला। प्रेमनंद का आरोप है कि संदेह के आधार पर वह और रोशन यादव जानकारी लेने के लिए रहीम के घर पहुंचे।

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हमले का विवरण

इस पर रहीम ने गाली-गलौज शुरू कर दी और फोन कर अपने भाई तथा अन्य लोगों को बुला लिया। आरोप है कि सभी ने मिलकर दोनों पर लाठी-डंडे, लोहे की रॉड, लात-घूंसों से हमला कर दिया। मारपीट में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पहले स्थानीय अस्पताल और बाद में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है।

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पुलिस की कार्रवाई

पीपीगंज पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर रहीम, रहमान, रिजवान, शिवम श्रीवास्तव तथा दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, बलवा, मारपीट, गाली-गलौज और धमकी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हमले में कौन-कौन लोग शामिल थे?
हमले में रहीम, रहमान, रिजवान, शिवम श्रीवास्तव तथा दो अज्ञात आरोपी शामिल थे।
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