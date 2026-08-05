Gorakhpur News: गांव का रास्ता बंद हुआ तो रोका काम
Gorakhpur News: गोरखपुर के रमवापुर गांव के निवासियों ने बुधवार को सड़क के काम को रोक दिया। ग्रामीणों का कहना है कि टोल प्लाजा के पास तीन गांवों को सड़क से नहीं जोड़ा गया है, जिससे उन्हें बाहर जाने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर रास्ता बंद रहा तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे।
Gorakhpur News: गोरखपुर, निज संवाददाता। जगदीशपुर जंगल कौड़िया फोरलेन बाईपास स्थिति रमवापुर गांव के लोगों ने बुधवार को काम रोक दिया। रास्ता रोके जाने के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया।गांव के श्रवण कुमार एवं घनश्याम ने कहा कि टोल प्लाजा के पास तीन गांवों के लोगों को कहीं भी सड़क से नहीं जोड़ा गया है, इस कारण उन्हें घर से बाहर जाने मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।उन्होंने चेतावनी दी कि गांव का रास्ता बंद किया गया तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे ।
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