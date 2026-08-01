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Gorakhpur News: चार घंटे प्रदर्शन के बाद रेलवे ने खोला डोमिनगढ़-डोहरिया मार्ग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर, हिन्दुस्तान संवाद। डोमिनगढ़ और जगतबेला रेलवे स्टेशन के बीच पुल संख्या-153 के नीचे

चार घंटे प्रदर्शन के बाद रेलवे ने खोला डोमिनगढ़-डोहरिया मार्ग
चार घंटे प्रदर्शन के बाद रेलवे ने खोला डोमिनगढ़-डोहरिया मार्ग

Gorakhpur News: गोरखपुर, हिन्दुस्तान संवाद। डोमिनगढ़ और जगतबेला रेलवे स्टेशन के बीच पुल संख्या-153 के नीचे से गुजरने वाले डोमिनगढ़-डोहरिया मार्ग को रेलवे द्वारा बंद किए जाने के विरोध में शनिवार को ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया। सूचना पर पहुंचे प्रशासनिक और रेलवे अधिकारियों ने ग्रामीणों से वार्ता की, जिसके बाद सुबह 9 दोपहर करीब 1:05 बजे मार्ग खोल दिया गया और प्रदर्शन समाप्त हो गया।

रेलवे प्रशासन की जानकारी

रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पुल के नीचे से गुजरने वाला रास्ता बंद कर दिया था। अधिकारियों का कहना था कि यदि कोई बड़ा वाहन रेलवे पुल के गर्डर से टकरा गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना था कि बड़े वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए पहले से ही बैरियर लगा है और इस मार्ग से केवल छोटे वाहन, बाइक व पैदल लोग ही गुजरते हैं।

ग्रामीणों की समस्याएं

ग्रामीणों का आरोप था कि रास्ता बंद होने से रेलवे लाइन से सटे गांवों के लोगों को शहर आने-जाने के लिए पांच से सात किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। इससे छात्रों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और मरीजों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी मांग को लेकर लोगों ने डोमिनगढ़ में सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

प्रशासन और अधिकारियों की प्रतिक्रिया

जाम की सूचना मिलने पर एसडीएम सदर ज्ञान प्रताप सिंह और रेलवे के आईओडब्ल्यू हीरामन प्रसाद मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। वार्ता के बाद रेलवे ने दोपहर करीब 1:05 बजे मार्ग खोलने का निर्णय लिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जाम समाप्त कर दिया और अपने-अपने घर लौट गए।

भविष्य की मांगें

ग्रामीणों ने प्रशासन और रेलवे अधिकारियों से भविष्य में स्थानीय लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए कोई भी निर्णय लेने की मांग की है। वहीं अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि सुरक्षा और आमजन की सुविधा के बीच संतुलन बनाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ग्रामीणों ने किस मार्ग के बंद होने के विरोध में प्रदर्शन किया?
ग्रामीणों ने डोमिनगढ़-डोहरिया मार्ग के बंद होने के विरोध में प्रदर्शन किया।
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