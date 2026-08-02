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Gorakhpur News: डोमिनगढ़-डोहरिया मार्ग बंद करने पर फूटा गुस्सा, जाम लगा किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: चार घंटे प्रदर्शन के बाद अधिकारियों से वार्ता में रास्ता खोलने पर बनी सहमति रेलवे

Gorakhpur News: डोमिनगढ़-डोहरिया मार्ग बंद करने पर फूटा गुस्सा, जाम लगा किया प्रदर्शन

Gorakhpur News: जंगल कौड़िया/डोमिनगढ़। हिन्दुस्तान संवाद। डोमिनगढ़ और जगतबेला रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे पुल संख्या-153 के नीचे से गुजरने वाले डोमिनगढ़-डोहरिया मार्ग को रेलवे द्वारा बंद किए जाने के विरोध में शनिवार को ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। सुबह से ही बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष सड़क पर उतर आए और मार्ग जाम कर धरने पर बैठ गए। करीब चार घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद एसडीएम सदर की मौजूदगी में प्रशासन और रेलवे अधिकारियों के साथ हुई वार्ता में सहमति बनने पर रेलवे ने मार्ग दोबारा खोल दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना और जाम समाप्त कर दिया। तय हुआ कि अंडरपास बनने तक रास्ता खोले रखा जाएगा。

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रेलवे प्रशासन का मत

रेलवे प्रशासन का कहना है कि पुल के नीचे से गुजरते समय यदि कोई वाहन रेलवे पुल के गर्डर से टकरा जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। इसी आशंका के चलते मार्ग बंद किया गया था। वहीं, ग्रामीणों का कहना था कि बड़े वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए पहले से ही बैरियर लगे हुए हैं और इस रास्ते से केवल बाइक, छोटे वाहन तथा पैदल लोग ही गुजरते हैं। ऐसे में रास्ता पूरी तरह बंद करना जनहित के खिलाफ है।

ग्रामीणों का जनहित

ग्रामीणों ने बताया कि इस मार्ग से करीब 52 गांवों के हजारों लोगों रोजाना आवाजाही करते हैं। इसके बंद होने से कई गांवों के लोगों को शहर पहुंचने के लिए करीब 24 किलोमीटर तक अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। बरसात के मौसम में दूसरे अंडरपास जलभराव के कारण बंद हो जाते हैं, ऐसे में यही मार्ग सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प है।

स्थानीय विधायक की पहल

सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रीय विधायक फतेह बहादुर सिंह से मिले और समस्या बताई। विधायक ने तत्काल जिलाधिकारी से मुलाकात कर मामले में हस्तक्षेप की मांग की। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सदर ज्ञान प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे। इससे पहले तिवारीपुर थाना प्रभारी विकास कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास करते रहे। नायब तहसीलदार देवेंद्र यादव, भागीरथी सिंह तथा रेलवे के आईओडब्ल्यू हीरामन प्रसाद भी आरपीएफ के साथ मौके पर पहुंचे।

प्रदर्शन की परिणति

इस दौरान सड़क पर गड्ढा खोदकर रास्ता बंद करने की तैयारी का महिलाओं ने विरोध किया, जिसके बाद प्रशासन ने खुदाई का कार्य तत्काल रुकवा दिया। बाद में ग्रामीणों ने स्वयं गड्ढे को मिट्टी से भर दिया ताकि आवागमन जारी रह सके। करीब चार घंटे तक चली वार्ता के बाद प्रशासन और रेलवे अधिकारियों ने फिलहाल मार्ग खोलने पर सहमति जताई। दोपहर बाद रास्ता खोल दिया गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी अपने घर लौट गए।

स्थायी समाधान की आवश्यकता

हालांकि ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि इस मार्ग को स्थायी रूप से चालू रखने का समाधान नहीं निकाला गया तो वे दोबारा आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधियों का गांव में प्रवेश रोका जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर गोरखपुर-दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस का भी शांतिपूर्ण विरोध किया जाएगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से जनहित को देखते हुए मार्ग को स्थायी रूप से चालू रखने और वैकल्पिक समाधान जल्द उपलब्ध कराने की मांग की है。

सामान्य प्रश्न

ग्रामीणों ने मार्ग को क्यों बंद करने का विरोध किया?
ग्रामीणों का कहना था कि बड़े वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए पहले से ही बैरियर लगे हुए हैं और इस रास्ते से केवल बाइक, छोटे वाहन तथा पैदल लोग ही गुजरते हैं।
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