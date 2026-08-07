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Gorakhpur News: नाली निर्माण की मांगी अनुमति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर के गायत्री नगर निवासी 72 वर्षीय पूर्व सैनिक अभिनन्दन मिश्र ने नगर आयुक्त और जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर सरकारी नाली में पाइपलाइन जोड़ने की अनुमति मांगी है। उन्होंने बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है।

Gorakhpur News: नाली निर्माण की मांगी अनुमति

Gorakhpur News: गोरखपुर। कूड़ाघाट क्षेत्र के गायत्री नगर (सिंहासनपुर) निवासी 72 वर्षीय पूर्व सैनिक अभिनन्दन मिश्र ने नगर आयुक्त अजय जैन एवं जिलाधिकारी दीपक मीना को ‌‌प्रार्थना पत्र देकर घर की जल निकासी के लिए सरकारी नाली में पाइपलाइन जोड़ने की अनुमति दिलाने मांग की है। इसके अलावा बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

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