Gorakhpur News: रामगढ़झील में बनेगी यूपी की पहली फ्लोटिंग पुलिस चौकी

Gorakhpur News: गोरखपुर में रामगढ़झील पर उत्तर प्रदेश की पहली फ्लोटिंग पुलिस चौकी बनाने का निर्णय लिया गया है। आपात स्थितियों में जल पुलिस राहत अभियान चला सकेगी। हर बोट की गतिविधियों पर एआई कैमरों से नजर रखी जाएगी। जीडीए ने झील के पानी पर अस्थायी चौकी बनाने का निर्णय लिया है।

रामगढ़झील में बनेगी यूपी की पहली फ्लोटिंग पुलिस चौकी

Gorakhpur News: गोरखपुर। राजीव दत्त पाण्डेय हाल के हादसे के बाद लिए जा रहे निर्णयों के क्रम में रामगढ़झील में उत्तर प्रदेश की पहली फ्लोटिंग पुलिस चौकी बनाने का निर्णय लिया गया है। आपात स्थिति में जल पुलिस तत्काल राहत एवं बचाव अभियान चला सकेगी। वहीं, झील में चलने वाली हर बोट की गतिविधियों पर एआई कैमरों से भी नजर रखी जाएगी।

निर्माण की अनुमति राष्ट्रीय हरित अधिकरण रामगढ़झील और उसके पचास मीटर के दायरे में किसी स्थायी निर्माण की अनुमति नहीं देता है। इसलिए जीडीए ने झील के पानी पर तैरने वाली अस्थायी चौकी बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही झील में संचालित प्रत्येक बोट का संचालन क्षेत्र भी तय होगा। बोट सुरक्षित आवाजाही के लिए जेटी और प्लेटफार्मों के प्रवेश-निकास मार्ग अलग होंगे। जेटी के पास जलमार्गों को चिह्नित करने के लिए फ्लोटिंग बायल लगाए जाएंगे। इनमें लगी ब्लिंकिंग लाइट रात में चालकों को निर्धारित मार्ग दिखाएगी।

जांच और सुरक्षा उपाय दोनों चालकों के साथ एक संचालक भी रडार पर

उधर, हादसे के बाद लगातार तीसरे दिन रामगढ़झील में बोटिंग ठप रहा। डीएम की ओर से गठित समित के अलावा प्राधिकरण की चार सदस्यीय समिति हादसे की जांच कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। हादसे में शामिल दोनों बोट के चालकों पर कार्रवाई के साथ एक संचालक पर भी कार्रवाई तय मानी जा रही है। जीडीए उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल के मुताबिक जांच रिपोर्ट आते ही जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। झील को सुरक्षित बनाने की दिशा में काम हो रहा है। जल पुलिस की फ्लोटिंग चौकी बनाई जाएगी। जल्द ही नई नियमावली के मुताबिक बोटिंग शुरू कराई जाएगी।