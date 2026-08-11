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Gorakhpur News: पान की गुमटी में तोड़फोड़ कर नगदी व समान चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: भगवानपुर चौराहे पर रात में अज्ञात चोरों ने पान की गुमटी में तोड़फोड़ करके नकदी और कीमती सामान चुरा लिया। गुमटी संचालक को सुबह घटना का पता चला। खोजबीन करने के बाद, उन्होंने पीपीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की।

Gorakhpur News: पान की गुमटी में तोड़फोड़ कर नगदी व समान चोरी

Gorakhpur News: पीपीगंज। थाना क्षेत्र के भगवानपुर चौराहे पर सोमवार की रात अज्ञात चोरों ने पान की गुमटी में तोड़फोड़ कर नकदी समेत कीमती सामान चोरी कर लिया। घटना की जानकारी मंगलवार सुबह गुमटी संचालक को हुई। भगवानपुर चौराहे पर बृजलाल गुप्ता की पान की गुमटी है। सोमवार की रात अज्ञात चोरों ने गुमटी को क्षतिग्रस्त कर अंदर रखी नकदी और अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। सुबह घटना की जानकारी होने पर बृजलाल गुप्ता ने अपने स्तर से आसपास खोजबीन की लेकिन चोरों का कोई सुराग नहीं मिला।इसके बाद उन्होंने पीपीगंज थाने में तहरीर देकर घटना की जानकारी दी और कार्रवाई की मांग की।

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