Gorakhpur News: पान की गुमटी में तोड़फोड़ कर नगदी व समान चोरी

Gorakhpur News: पान की गुमटी में तोड़फोड़ कर नगदी व समान चोरी
Gorakhpur News: भगवानपुर चौराहे पर रात में अज्ञात चोरों ने पान की गुमटी में तोड़फोड़ करके नकदी और कीमती सामान चुरा लिया। गुमटी संचालक को सुबह घटना का पता चला। खोजबीन करने के बाद, उन्होंने पीपीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की।
Gorakhpur News: पीपीगंज। थाना क्षेत्र के भगवानपुर चौराहे पर सोमवार की रात अज्ञात चोरों ने पान की गुमटी में तोड़फोड़ कर नकदी समेत कीमती सामान चोरी कर लिया। घटना की जानकारी मंगलवार सुबह गुमटी संचालक को हुई। भगवानपुर चौराहे पर बृजलाल गुप्ता की पान की गुमटी है। सोमवार की रात अज्ञात चोरों ने गुमटी को क्षतिग्रस्त कर अंदर रखी नकदी और अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। सुबह घटना की जानकारी होने पर बृजलाल गुप्ता ने अपने स्तर से आसपास खोजबीन की लेकिन चोरों का कोई सुराग नहीं मिला।इसके बाद उन्होंने पीपीगंज थाने में तहरीर देकर घटना की जानकारी दी और कार्रवाई की मांग की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।