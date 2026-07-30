Gorakhpur News: तुर्रा नाले में लावारिस हालत में मिली बाइक, नंबर प्लेट गायब
Gorakhpur News: कुसम्ही बाजार के एम्स थाना क्षेत्र में तुर्रा नाले के पास एक लावारिस हीरो एचएफ डिलक्स मोटरसाइकिल मिली। बाइक की नंबर प्लेट गायब हैं, जिस कारण पुलिस इसे संदिग्ध मान रही है। ग्रामीणों ने इसे देखा और पुलिस को सूचित किया। जांच जारी है, संभवतः यह बाइक चोरी की हो या आपराधिक गतिविधि में शामिल हो।
Gorakhpur News: कुसम्ही बाजार, हिन्दुस्तान संवाद। एम्स थाना क्षेत्र के रजही चौहान टोला के पास स्थित तुर्रा नाले से गुरुवार को पुलिस ने एक लावारिस हीरो एचएफ डिलक्स मोटरसाइकिल बरामद की। बाइक की दोनों नंबर प्लेट गायब होने से पुलिस मामले को संदिग्ध मानते हुए उसकी गहन जांच में जुट गई है। आशंका जताई जा रही है कि बाइक चोरी की हो सकती है या किसी आपराधिक घटना में इस्तेमाल के बाद यहां फेंकी गई हो। ग्रामीणों के अनुसार पिछले कई दिनों से लगातार बारिश के कारण तुर्रा नाले के आसपास पानी भरा हुआ था। गुरुवार को पानी का स्तर कम होने पर ग्रामीणों की नजर नाले के किनारे झाड़ियों में पड़ी एक मोटरसाइकिल पर गई।
काफी देर तक कोई उसे लेने नहीं पहुंचा तो ग्रामीणों ने इसकी सूचना एम्स पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक को कब्जे में लेकर थाने भेज दिया।पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल की दोनों नंबर प्लेट गायब हैं, जिससे वाहन की तत्काल पहचान नहीं हो सकी।
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