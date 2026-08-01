Gorakhpur News: आर्म्स एक्ट में जेल भेजे गए पिस्टल लेकर पकड़े गए आरोपी
Gorakhpur News: कैंपियरगंज के राखुखोर गांव में पुरानी रंजिश के चलते दो युवकों को पकड़ा गया। शिखर द्विवेदी और दीपांकर सिंह ने विवाद के दौरान पिस्टल दिखाई। ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उन्हें Arrest कर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया।
Gorakhpur News: कैंपियरगंज, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के राखुखोर गांव में पुरानी रंजिश के चलते पिस्टल लेकर पहुंचे दो युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बबलू चौधरी की तहरीर के अनुसार, फरदहनी निवासी शिखर द्विवेदी उर्फ प्रांजल और गुरम निवासी दीपांकर सिंह बाइक से गांव पहुंचे और रिकी चौधरी से विवाद करने लगे। ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया, जिनमें शिखर के पास से पिस्टल बरामद हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को असलहा और बाइक सहित थाने ले गई। पुलिस ने आर्म्स एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
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