Gorakhpur News: नाली विवाद में दो पक्ष भिड़े, दो गंभीर
Gorakhpur News: सहजनवा थाना क्षेत्र के माडर गांव में नाली के विवाद को लेकर सोमवार देर शाम दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। घटना में कई लोग घायल हो गए, जिनमें दो की हा
Gorakhpur News: सहजनवा, हिन्दुस्तान संवाद। सहजनवा थाना क्षेत्र के माडर गांव में नाली के विवाद को लेकर सोमवार देर शाम दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। घटना में कई लोग घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार प्रथम पक्ष के रामकरण (26) पुत्र रामप्रसाद गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं दूसरे पक्ष की प्रमिला, धर्मेंद्र, सोनबरसा देवी और बबली भी घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद रामकरण और धर्मेंद्र की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।