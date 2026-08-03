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Gorakhpur News: दो नाबालिग छात्राएं लापता, अज्ञात पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: कैम्पियरगंज, हिन्दुस्तान संवाद। कैम्पियरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव से दो नाबालिग छात्राएं रविवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गईं। काफी तला

Gorakhpur News: दो नाबालिग छात्राएं लापता, अज्ञात पर मुकदमा

Gorakhpur News: कैम्पियरगंज। क्षेत्र के एक गांव से दो नाबालिग छात्राएं रविवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गईं। काफी तलाश के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों के अनुसार छात्राएं कक्षा छह और नौ में पढ़ती हैं। घटना के समय परिवार के लोग खेत और इलाज के सिलसिले में बाहर गए थे। लौटने पर दोनों घर से गायब मिलीं। रिश्तेदारों के घर और आसपास खोजबीन के बाद भी उनका पता नहीं चला।

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