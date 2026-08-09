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Gorakhpur News: अनरेटेड खिलाड़ी उत्कर्ष ने फीडे रेटेड श्रेयांश को ड्रा पर रोका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर में मुन्नी लाल जैन मेमोरियल क्लासिकल शतरंज टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव सहित अन्य प्रमुख व्यक्तियों ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जिसमें कुल 85 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पहले दिन के मैच में कई दिलचस्प परिणाम देखने को मिले, खासकर फीडे रेटेड खिलाड़ियों के बीच।

Gorakhpur News: अनरेटेड खिलाड़ी उत्कर्ष ने फीडे रेटेड श्रेयांश को ड्रा पर रोका

Gorakhpur News: गोरखपुर, निज संवाददाता। गोरखपुर जिला शतरंज संघ एव क्रीड़ा परिषद सीआरडीपीजी कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को दो दिवसीय मुन्नी लाल जैन मेमोरियल क्लासिकल शतरंज टूर्नामेण्ट का शुभारंभ हुआ। चंद्रकांति रमावति देवी आर्य महिला पीजी कॉलेज में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, भाजपा महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता, डॉ. शिव शरन दास, एसए रहमान, महाविद्यालय प्रबंधक विजय लक्ष्मी मिश्रा, कनक हरि अग्रवाल, पवन अग्रवाल आचित्य लाहरी, चंदन आर्या, गिरजा शंकर जायसवाल, आदि ने स्व. मुन्नी लाल जैन के चित्र पर माल्यापर्ण और मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्प दंत जैन ने की।

उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता सीनियर और अंडर 13 आयु वर्ग में हो रही है, जिसमें कुल 85 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। वहीं, 20 फीडे रटेड खिलाड़ी शामिल हैं। जिला शतरंज संघ के सचिव जितेन्द्र सिंह ने बताया कि पहले दिन दो चक्रों के मैच खेले गए। दो चक्रों की समाप्ति के बाद सीनियर वर्ग में सभी फीडे रेटेड खिलाड़ियों ने अपने मैच आसानी से जीत लिए। लेकिन एक उलटफेर बोर्ड नंबर 9 पर देखने को मिला जब सफेट मोहरों से खेलते हुए अनरेटेड खिलाड़ी उत्कर्ष राज ने सफेद मोहरों से खेलते हुए राष्ट्रीय खिलाड़ी फीडे रेटेड श्रेयांश श्रीवास्वत को ड्रा पर रोक पर अचंभित कर दिया। वहीं, बोर्ड नंबर चार पर कुनाल कुमार ने अपने से कहीं अधिक अनुभवी खिलाड़ी विक्रम देव को ड्रा करने पर मजबूर कर दिया।दूसरे चक्र की समाप्ति के बाद रवि कुमार गौतम, विष्णुदेव यादव, रक्षित शेखर द्विवेदी, संजय सिंह, शाश्वत सिंह दो अंक बनाकर अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे है। अंडर 13 आयु वर्ग में बोर्ड नंबर तीन पर सफेद मोहरों से खेलते हुए सरनदीप सिंह ने फीडे रेटेड आर्यन कुमार को मैच ड्रा करने पर मजबूर कर दिया। दो चक्रों की समाप्ति के बाद आर्यांश, सम्यक सिंह, अभिष्ट त्रिपाठी, अनंत उपाध्याय, अंश जायसवाल दो अंक बनाकर आगे चल रहे रहै। चीफ आर्बीटर ने बताया कि चौथे चक्र का मैच रविवार को सुबर 9.30 बजे से खेला जाएगा। इस मौके पर दीप अग्रवाल, सौरभ सिंह, मांधाता सिंह, अनुपम जैन, मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, विद्यालय की प्राचार्य डॉ. सुमन सिंह, उपाचार्य डॉ. स्वपनिल पांडेय जितेन्द्र अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। संचालन महाविद्यालय क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष डॉ. अमिता अग्रवाल ने किया।

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