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Gorakhpur News: अनियंत्रित ट्रक गल्ले की दुकान में घुसा, बड़ा हादसा टला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: सोनबरसा बाजार में गुरुवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर गल्ले की दुकान में घुस गया। हादसे में दुकानदार और लोग बाल-बाल बच गए, लेकिन दुकान का टिनशेड, बाइक और कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और चालक से पूछताछ शुरू की। स्थानीय लोग तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की मांग कर रहे हैं।

Gorakhpur News: अनियंत्रित ट्रक गल्ले की दुकान में घुसा, बड़ा हादसा टला

Gorakhpur News: सोनबरसा, हिन्दुस्तान संवाद। एम्स क्षेत्र के सोनबरसा बाजार में गुरुवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर एक गल्ले की दुकान में घुस गया। हादसे में दुकानदार और आसपास मौजूद लोग बाल-बाल बच गए। हालांकि दुकान के बाहर लगा टिनशेड, एक बाइक और दुकान का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह करीब आठ बजे गोरखपुर की ओर जा रहा ट्रक फोरलेन क्रॉसिंग के पास अचानक अनियंत्रित हो गया। चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्रक सीधे शेषनाथ गुप्ता की गल्ले की दुकान में जा घुसा। ट्रक पहले टिनशेड से टकराया, फिर वहां खड़ी बाइक को क्षतिग्रस्त करते हुए मकान की दीवार से जाकर रुक गया।

घटना के समय दुकान पर लोग मौजूद थे, लेकिन संयोग अच्छा रहा कि कोई भी ट्रक की चपेट में नहीं आया। सूचना मिलते ही सोनबरसा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को सड़क किनारे हटवाया। पुलिस ने चालक से पूछताछ शुरू कर दी है तथा हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों ने फोरलेन पर तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की मांग की है।

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