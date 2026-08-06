Gorakhpur News: अपकंट्री:पोल से टकराकर पलटा ट्रक बाल बाल बचे चालक खलासी
Gorakhpur News: घघसरा सहजनवा मार्ग पर डोहरियाकला गांव के पास एक ट्रक अनियन्त्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गया। इस हादसे से चालक एवं खलासी बाल-बाल बच गये, लेकिन 200 घरों की बिजली ठप हो गई। बिजली कर्मी पोल लगाकर आपूर्ति को बहाल करने में लगे हैं। यह घटना इस महीने में तीसरी बार हुई है।
Gorakhpur News: सहजनवा,हिन्दुस्तान संवाद। घघसरा सहजनवा मार्ग पर डोहरियाकला गांव के पास सरसो का तेल लदा ट्रक बुधवार तङके अनियन्त्रित होकर बिजली के पोल से टकराकर पलट गया।ट्रक पलटने ने चालक खलासी बाल बाल बच गये।उधर दो पोल टूटने से 200 घरों की बिजली ठप हो गयी।शाम तक बिजलीकर्मी पोल लगाकर आपूर्ति बहाल करने के प्रयास में जुटे हुए है। बरेली से सरसो का तेल लादकर ट्रक चालक गीडा में जा रहा था। तङके ट्रक डोहरियाकला गांव के अनियन्त्रित होकर पोल से टकराकर पलट गया, जिसमें चालक व खलासी बाल बाल बच गये।बङी घटना होने से बच गया।उधर एचटी व एलटी सप्लाई के दो पोल टूटने से करीब दो घरों की आपूर्ति चार बजे भोर से बाधित हो गई।
ग्रामीणों का कहना है एक महिने तीसरी घटना है वाहन की ठोकर करीब पांच पोल टूट गए, जिससे घंटो आपूर्ति बाधित हो जाती।गर्मी में बिजली बाधित होने के कारण सुबह से ग्रामीण परेशान है।अवर अभियंता जयराम गुप्ता ने बताया पोल लगवाकर आपूर्ति बहाल करने का प्यार किया जा रहा है।देर शाम तक आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद है।
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