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Gorakhpur News: छात्राओं के हाथों बनाई गई तिरंगा रंगोली में दिखी देशभक्ति की झलक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत राधिका महाविद्यालय करवल-मझगांवा में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्र-छात्राओं ने राष्ट्रप्रेम को दर्शाते हुए तिरंगे के रंगों से रंगोली बनाई। प्रतियोगिता में बीए, बीएससी और बीकाम के छात्रों ने स्थान हासिल किए। प्राचार्य ने विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना को सराहा।

Gorakhpur News: छात्राओं के हाथों बनाई गई तिरंगा रंगोली में दिखी देशभक्ति की झलक

Gorakhpur News: गगहा हिन्दुस्तान संवाद। स्वतंत्रता दिवस 2026 के उपलक्ष्य में शुरू किए गए ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत शनिवार को राधिका महाविद्यालय करवल-मझगांवा में तिरंगा रंगोली प्रतियोगिता की गई। प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग कर अपनी रचनात्मक प्रतिभा के साथ देशभक्ति की भावना का प्रदर्शन किया। छात्र-छात्राओं ने तिरंगे के रंगों को आकर्षक ढंग से रंगोली में उकेरकर राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया। विभिन्न कक्षाओं की ओर से बनाई गई रंगोली महाविद्यालय परिसर में आकर्षण का केंद्र बना रहा। प्रतियोगिता में बीए तृतीय सेमेस्टर ने प्रथम, बीएससी तृतीय सेमेस्टर ने द्वितीय तथा बीकाम प्रथम सेमेस्टर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

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प्राचार्य डा. संतोष कुमार सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है। ‘हर घर तिरंगा’ जैसे अभियान विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को और मजबूत करते हैं। उन्होंने प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक प्रतिभाग करने वाले छात्र-छात्राओं की सराहना की। कार्यक्रम अधिकारी रत्नेश धर दुबे, मुकेश कुमार यादव, मेवालाल मौर्य, शशिप्रभा राय, अंजू यादव, अल्का मिश्रा आदि उपस्थित रहे।

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