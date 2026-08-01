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Gorakhpur News: छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष दिलीप सिंह के निधन पर शोक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व उपाध्यक्ष दिलीप सिंह के निधन पर चौधरी चरण सिंह ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा शोक सभा आयोजित की गई। प्रमुख नेताओं ने स्व. दिलीप सिंह की शालीनता और मृदुभाषिता का स्मरण किया। श्रद्धांजलि सभा में कई राजनीतिक नेता भी उपस्थित थे।

Gorakhpur News: छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष दिलीप सिंह के निधन पर शोक

Gorakhpur News: गोरखपुर। चौधरी चरण सिंह ग्राम्य विकास संस्थान गोरखपुर के तत्वाधान में शनिवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व उपाध्यक्ष दिलीप सिंह के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। संस्थान के अध्यक्ष एवं छात्र संघ के अध्यक्ष राधेश्याम सिंह और रेल मजदूर नेता अरविंद कुमार सिंह ने कहा स्व. दिलीप सिंह की शालीनता और मृदुभाषिता हर किसी को प्रभावित करती थी। श्रद्धांजलि सभा में बसपा नेता ओमनारायण पांण्डेय, जनसत्ता लोकतांत्रिक दल के वरिष्ठ नेता विनीत कुमार सिंह, विश्व प्रकाश मिश्रा, रामकृपाल शर्मा, देवेन्द्र यादव, राजेन्द्र भट्ट, बिक्रम, हरिओम यादव, अंगद यादव, आसिफ अज़ीज मेकरानी आदि उपस्थित थे।

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