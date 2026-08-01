Gorakhpur News: छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष दिलीप सिंह के निधन पर शोक
Gorakhpur News: गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व उपाध्यक्ष दिलीप सिंह के निधन पर चौधरी चरण सिंह ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा शोक सभा आयोजित की गई। प्रमुख नेताओं ने स्व. दिलीप सिंह की शालीनता और मृदुभाषिता का स्मरण किया। श्रद्धांजलि सभा में कई राजनीतिक नेता भी उपस्थित थे।
Gorakhpur News: गोरखपुर। चौधरी चरण सिंह ग्राम्य विकास संस्थान गोरखपुर के तत्वाधान में शनिवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व उपाध्यक्ष दिलीप सिंह के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। संस्थान के अध्यक्ष एवं छात्र संघ के अध्यक्ष राधेश्याम सिंह और रेल मजदूर नेता अरविंद कुमार सिंह ने कहा स्व. दिलीप सिंह की शालीनता और मृदुभाषिता हर किसी को प्रभावित करती थी। श्रद्धांजलि सभा में बसपा नेता ओमनारायण पांण्डेय, जनसत्ता लोकतांत्रिक दल के वरिष्ठ नेता विनीत कुमार सिंह, विश्व प्रकाश मिश्रा, रामकृपाल शर्मा, देवेन्द्र यादव, राजेन्द्र भट्ट, बिक्रम, हरिओम यादव, अंगद यादव, आसिफ अज़ीज मेकरानी आदि उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।