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Gorakhpur News: एमजीपीजी में पांच दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: महात्मा गांधी पीजी कॉलेज में बीएससी विद्यार्थियों के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि प्रो. राम अवतार द्वारा माँ सरस्वती को माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उद्घाटन भाषण में मशरूम संवर्धन तकनीक और उसके रोजगार अवसरों की जानकारी दी गई। कई विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

Gorakhpur News: एमजीपीजी में पांच दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

Gorakhpur News: गोरखपुर। महात्मा गांधी पीजी कॉलेज में बीएससी विद्यार्थियों के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत बुधवार से हुई। उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रो. राम अवतार ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रो. उमेश कुमार गुप्त ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यावहारिक दक्षता और उद्यमिता की भावना विकसित करते हैं। मुख्य अतिथि प्रो. राम अवतार ने मशरूम संवर्धन तकनीक एवं उसका व्यावसायिक महत्व विषय पर व्याख्यान दिया और मशरूम उत्पादन से जुड़ी रोजगार एवं स्वरोजगार की संभावनाओं पर प्रकाश डाला।आयोजन सचिव डॉ. अनीता कुमारी, डॉ. आलोक रंजन, प्रो. सी.पी. सिंह, प्रो. नमिता कुमार और डॉ. अनिल कुमार मिश्रा ने कार्यशालाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की।

मौके पर डीबीटी स्टार कॉलेज योजना के समन्वयक एवं वनस्पति विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रो. अवनीश, प्रबंधक मनकेश्वर नाथ पाण्डेय, डॉ. विशाल गुप्ता, प्रो. आलोक कुमार श्रीवास्तव, डॉ. संतोष कुमार त्रिपाठी, डॉ. शैलेन्द्र कुमार, डॉ. जितेन्द्र कुमार, डॉ. विकास सिंह, डॉ. सीमा श्रीवास्तव, डॉ. अनुराधा सिंह, डॉ. क्षमता श्रीवास्तव, डॉ. ऋचा तिवारी और डॉ. शोभित श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।

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