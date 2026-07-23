Gorakhpur News: युवक ने फांसी लगाकर दी जान, एक वर्ष पहले हुई थी शादी
Gorakhpur News: बांसगांव इलाके में एक युवक निशांत कुमार सिंह (32) ने अपने घर में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच जारी है। आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।
Gorakhpur News: बांसगांव इलाके की घटना, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम भेजा बांसगांव, हिन्दुस्तान संवाद। बांसगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भुसवल बुजुर्ग में बुधवार देर रात एक युवक ने घर के कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है, जबकि गांव में शोक का माहौल है।मृतक की पहचान निशांत कुमार सिंह (32) पुत्र वृजविहारी सिंह के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक, निशांत अपने पिता के तीन पुत्रों में सबसे छोटे थे। उनकी शादी करीब एक वर्ष पहले हुई थी और अभी उनकी कोई संतान नहीं थी।
देर रात जब परिजनों ने उन्हें कमरे में फंदे से लटका देखा तो आनन-फानन पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर बांसगांव पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक छानबीन के बाद शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों से पूछताछ भी की। शुरुआती जांच में आत्महत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों की पड़ताल की जा रही है।
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