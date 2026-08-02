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Gorakhpur News: खजनी में लिंक एक्सप्रेसवे पर डीसीएम अंडरपास में गिरी, चालक-खलासी की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: खजनी लिंक एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में डीसीएम चालक और खलासी की मौत हो गई। तेज रफ्तार डीसीएम डिवाइडर से टकरा कर अंडरपास की छत तोड़ते हुए गिरी। हादसे के बाद पुलिस ने local लोगों की मदद से मृतकों को बाहर निकाला, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की जांच जारी है।

खजनी में लिंक एक्सप्रेसवे पर डीसीएम अंडरपास में गिरी, चालक-खलासी की मौत
खजनी में लिंक एक्सप्रेसवे पर डीसीएम अंडरपास में गिरी, चालक-खलासी की मौत

Gorakhpur News: हरनहीं, हिन्दुस्तान संवाद। खजनी लिंक एक्सप्रेसवे पर रविवार को भीषण सड़क हादसे में डीसीएम चालक और खलासी की मौत हो गई। तेज रफ्तार डीसीएम डिवाइडर से टकराने के बाद जिगिना गांव के पास अंडरपास की छत तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।

हादसे की जानकारी

जानकारी के अनुसार, कानपुर के फतेहपुर से गोरखपुर की ओर जा रही डीसीएम (यूपी-78 जेएन 4790) रविवार को हरनहीं चौकी क्षेत्र में अनियंत्रित हो गई। वाहन पहले डिवाइडर से टकराया और फिर अंडरपास की छत तोड़ते हुए नीचे गिर गया। हादसा इतना भीषण था कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

पुलिस की कार्रवाई

सूचना पर हरनहीं चौकी प्रभारी एसआई राजेंद्र कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से डीसीएम में फंसे दोनों लोगों को बाहर निकाला। हालांकि तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी।

मृतकों की पहचान

मृतकों की पहचान ओमप्रकाश उत्तम (45) पुत्र स्वर्गीय गोवर्धन, निवासी कमरापुर, थाना बिंदकी, जिला फतेहपुर तथा सुनील उत्तम (46) पुत्र स्वर्गीय शिवमोहन, निवासी बहुरा का पुरवा, थाना बकेवर, जिला फतेहपुर के रूप में हुई। दोनों डीसीएम पर चालक और खलासी के रूप में सवार थे। वाहन में फॉर्च्यून कंपनी का माल लदा था। प्रारंभिक जांच में आशंका है कि चालक को नींद की झपकी आने से वाहन अनियंत्रित हो गया, जिससे यह हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। घटना की जांच की जा रही है।

प्रश्नोत्तर

किस क्षेत्र पर हादसा हुआ?
खजनी लिंक एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ।
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