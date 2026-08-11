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Gorakhpur News: टिनशेड के पोल में उतरा करंट, पांच वर्षीय बच्ची की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गुलरिहा थाना क्षेत्र के सरहरी चौकी में टिनशेड पोल से करंट लगने से पांच वर्ष की बच्ची आरुही की मौत हो गई। बिजली का केबल टिनशेड से सट गया था, जिससे बच्ची झुलस गई। अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित किया गया। एक पड़ोसी महिला को भी करंट लगा, लेकिन वह बच गई।

Gorakhpur News: टिनशेड के पोल में उतरा करंट, पांच वर्षीय बच्ची की मौत

Gorakhpur News: सरहरी, हिन्दुस्तान संवाद। गुलरिहा थाना क्षेत्र के सरहरी चौकी अंतर्गत मिरचाइन टोला में टिनशेड के पोल में करंट उतरने से पांच वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। रघुनाथपुर निवासी अनिरुद्ध यादव के मकान के मुख्य दरवाजे पर टिनशेड लगा है। बिजली का केबल टिनशेड के ऊपर से होकर मकान में गया था। केबल कटकर टिनशेड से सट गया, जिससे उसमें करंट उतर आया। इसकी चपेट में आने से पांच वर्षीय आरुही उर्फ रुही गंभीर रूप से झुलस गई। परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बच्ची को बचाने पहुंची पड़ोस की महिला भी करंट की चपेट में आ गई, जिसे लोगों ने तुरंत अलग कर बचा लिया।

सूचना पर बिजली आपूर्ति बंद कराई गई।

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