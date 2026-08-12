Gorakhpur News: शव घर पहुंचते ही मचा कोहराम, पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार

Gorakhpur News: थाने में तबीयत बिगड़ने के बाद रास्ते में हुई थी विश्वजीत की मौत, दो हिरासत मेंथाने में तबीयत बिगड़ने के बाद रास्ते में हुई थी विश्वजीत की मौत, दो हिरा

Gorakhpur News: सहजनवा/पिपरौली, हिन्दुस्तान संवाद। गीडा क्षेत्र के मल्हीपुर निवासी विश्वजीत सिंह (35) का शव पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार शाम घर पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। शव देखते ही परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। गांव में भी मातम छा गया। एहतियातन पुलिस की मौजूदगी में कालेसर मुक्तिधाम पर विश्वजीत का अंतिम संस्कार कराया गया। बड़े भाई बचन सिंह ने मुखाग्नि दी। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक अश्वनी पांडेय के नेतृत्व में पुलिस फोर्स तैनात रही.

घटना की पृष्ठभूमि विश्वजीत सिंह पुत्र स्व. घनश्याम सिंह का चार दिन पहले पुरानी रंजिश को लेकर सचिन सिंह नाम के युवक से विवाद हुआ था। आरोप है कि मारपीट में विश्वजीत घायल हुए थे। उन्होंने गीडा थाने में तहरीर देकर शिकायत की थी। इसी मामले में सोमवार को पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया था। पुलिस के मुताबिक, थाने में मौजूद रहने के दौरान विश्वजीत शौचालय गए, जहां अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। पुलिसकर्मियों ने उन्हें तत्काल चिकित्सकीय परीक्षण के लिए पिपरौली सीएचसी भेजा। सीएचसी के गेट पर ही उनकी हालत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने रेफर कर दिया.

अंतिम संस्कार की स्थिति परिजन उन्हें लेकर आगे जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मंगलवार शाम पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो घर में चीख-पुकार मच गई। किसी तरह उन्हें संभालने के बाद पुलिस की मौजूदगी में शव को अंतिम संस्कार के लिए कालेसर मुक्तिधाम ले जाया गया.

पुलिस की कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक अश्वनी पांडेय ने बताया कि मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

परिवार की स्थिति मायके से नहीं आई पत्नी, बेटा भी रहा दूर

विश्वजीत की पत्नी सीमा और बेटा प्रद्युम्न कुछ महीने पहले नाराज होकर बिहार स्थित मायके चले गए थे। विश्वजीत की मौत की जानकारी मिलने के बावजूद मंगलवार तक दोनों घर नहीं पहुंचे। ऐसे में अंतिम संस्कार के दौरान परिवार की यह कमी भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। बड़े भाई बचन सिंह ने भाई को मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई दी।