Gorakhpur News: झोलाछाप के इलाज से युवक की मौत, पीएम के बाद पुलिस ने कराया अंतिम संस्कार

Gorakhpur News: जगदीशपुर कस्बे में एक कथित अवैध मेडिकल स्टोर पर 35 वर्षीय सोनू यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि झोलाछाप ने गलत इलाज किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और यदि इलाज में लापरवाही का सबूत मिलता है, तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Gorakhpur News: जगदीशपुर/चौरीचौरा, हिन्दुस्तान संवाद। एम्स थाना क्षेत्र के जगदीशपुर कस्बे में संचालित एक कथित अवैध मेडिकल स्टोर पर इलाज के दौरान 35 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि झोलाछाप द्वारा गलत इलाज और ड्रिप चढ़ाने के बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिससे मौत हो गई। एम्स पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस की मौजूदगी में माड़ापार मुक्तिधाम पर युवक का अंतिम संस्कार हुआ। जानकारी के अनुसार, जगदीशपुर निवासी सोनू यादव (35) पुत्र स्वर्गीय बंडा यादव को बुधवार शाम बुखार, उल्टी और दस्त की शिकायत थी। वह एनएच-28 फोरलेन की दक्षिणी सर्विस लेन स्थित एक मेडिकल स्टोर पर पहुंचा। आरोप है कि वहां मौजूद झोलाछाप ने बिना किसी जांच के उसे ड्रिप लगा दी। ड्रिप समाप्त होने के बाद जैसे ही सोनू दुकान से बाहर निकला चक्कर खाकर सड़क पर गिर पड़ा और अचेत हो गया。

घटना का विवरण मौके पर मौजूद लोगों ने एम्स पुलिस को सूचना देते हुए उसे तत्काल एम्स अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सोनू चार भाइयों में सबसे छोटा था और मजदूरी करता था। उसके दो छोटे बच्चे हैं। अचानक हुई मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया।

स्थानीय रिपोर्ट ग्रामीणों ने बताया कि मेडिकल स्टोर संचालक कुछ महीने पहले तक किराए के मकान में अवैध अस्पताल चलाता था। आरोप है कि वह बाहर से डॉक्टर बुलाकर प्रसव और अन्य गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता था। अस्पताल बंद होने के बाद उसने उसी क्षेत्र में मेडिकल स्टोर खोल लिया, जहां बिना विशेषज्ञ चिकित्सक के मरीजों का इलाज किया जा रहा था। चौकी प्रभारी गौरव तिवारी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट होंगे, यदि इलाज में लापरवाही या अन्य अनियमितता सामने आती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।