Gorakhpur News: गोरखपुर के डेफरा गांव में करंट से 10वीं के छात्र की मौत, कटे तार से पुरे घर में उतर रहा था
Gorakhpur News: बेलीपार हिन्दुस्तान संवाद बेलीपार थाना क्षेत्र के डेफरा गांव में बृहस्पतिवार
Gorakhpur News: बेलीपार हिन्दुस्तान संवाद बेलीपार थाना क्षेत्र के डेफरा गांव में बृहस्पतिवार सुबह करीब 6:30 बजे करंट की चपेट में आने से 10वीं के एक छात्र की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में शोक की लहर है।जानकारी के अनुसार डेफरा गांव निवासी राज भारद्वाज 14 पुत्र राम जीतन घर की दीवार में लगे सरिए पर कपड़ा टांग रहा था। इसी दौरान उसे करंट लग गया। परिजन आनन-फानन में उसे गोरखपुर जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि पोल से घर तक गए केबल में कट था। इसी कारण करंट घर के पिलर में लगे सरिए में उतर कर पूरे घर में फैल गया था।
इसी करंट की चपेट में राज आ गया। मृतक राज भारद्वाज दो भाइयों में सबसे छोटा था। उसके पिता मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण करते हैं। राज ने इसी वर्ष कुसमौल इंटर कॉलेज में 10वीं में एडमिशन लिया था। घटना के बाद घर में कोहराम मच गया। सूचना पर जिला अस्पताल पहुंची बेलीपार पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई की।छ परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया और शव का अंतिम संस्कार करने के लिए लेकर चले गए।वही ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से मांग की है कि क्षेत्र में जर्जर तारों और कटे केबल को तुरंत ठीक कराया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो।
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