Gorakhpur News: सेल्फी के दौरान तेजरफ्तार स्पीड बोट ने लखमुद्दीन की जान
Gorakhpur News: गोरखपुर में 26 जुलाई को रामगढ़झील में मोटर और स्पीड बोट की टक्कर में 21 वर्षीय लखमुद्दीन की मौत हो गई। जांच में चालक की लापरवाही सामने आई है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे और बोटिंग संचालन में नए नियम लागू होंगे।
Gorakhpur News: गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। 26 जुलाई की रात रामगढ़झील में मोटर बोट और स्पीड बोट की टक्कर में 21 वर्षीय लखमुद्दीन की मौत की जांच तकरीबन पूरी हो गई है। स्पीड बोट एवं मोटर बोट में सवार यात्रियों, बोट चालकों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान पर यह बात सामने आई कि लखमुद्दीन मोटर बोट के आगे की ओर किनारे पर खड़े होकर परिवार के साथ सेल्फी ले रहा था। तभी प्लेटफार्म नंबर चार की ओर लौट रही तेज रफ्तार स्पीड बोट की मोटर बोट से टक्कर हुई और स्पीड बोट का अगला हिस्सा सीधे लखमुद्दीन के सिर के पीछे जा टकराया। इससे उसकी मौके पर मौत हो गई थी। डीएम दीपक मीणा द्वारा गठित मजिस्ट्रियल कमेटी में प्राधिकरण उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल, एडीएम सिटी गजेंद्र कुमार और एसपी सिटी निमीष पाटिल शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा प्लेटफार्म से तकरीबन 200 मीटर दूर झील में हुआ था। हादसे का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला है। प्रारंभिक जांच में स्पीड बोट चालक की लापरवाही सामने आई है।
जांच की प्रगति
वहीं गोरखपुर विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल की ओर से गठित चार सदस्यीय कमेटी भी कुछ ऐसे ही निष्कर्ष पर पहुंची है। अभिनव गोपाल के मुताबिक मोटर बोट पर खड़े लखमुद्दीन के कारण चालक के सामने की दृश्यता प्रभावित हुई थी। वहीं, स्पीड बोट का अगला हिस्सा ऊंचा होने और रात का समय होने के कारण उसका चालक भी सामने आ रही मोटरबोट को नहीं देख सका। जांच में स्पीड बोट चालक की भूमिका संदिग्ध होने पर चालक और फर्म की खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है।
सुरक्षा इंतजाम
सूर्यास्त के बाद स्पीड बोट पर रोक की तैयारी
जीडीए रामगढ़झील में सुरक्षा इंतजाम करने में तकरीबन डेढ़ माह का समय लेगा, तब तक स्पीड बोट का संचालन बंद रहेगा। जब शुरू होगा तब भी सूर्यास्त के बाद स्पीड बोट नहीं चलेगी। सामान्य मोटर बोट रात 09 बजे तक चल सकेगी। झील में सभी के लिए अलग-अलग रूट निर्धारित होंगे। रात में मार्ग स्पष्ट करने के लिए ब्लिंकिंग बाल लगेंगे।
नए नियम और नियंत्रण
जेटी के अलावा और झील के बीच में फ्लोटिंग पुलिस चौकी पर जल पुलिस तैनात होगी। प्लेटफार्म के पास करीब 100 से 150 मीटर तक स्पीड नियंत्रण प्रणाली लागू होगी, उल्लंघन पर जुर्माना और पंजीकरण निरस्त करने का प्रावधान होगा। गति की निगरानी के लिए एआई कैमरे लगाए जाएंगे। प्राधिकरण अब बोटिंग करने वाले पर्यटकों को एक्सिडेंटल बीमा भी देगा। क्रूज के संचालन स्थल में भी बदलाव होगा।
लाइसेंस निरस्त
बिना अनुमति चलाया शिकारा बोट, रद्द होगा लाइसेंस
झील में बोटिंग पर प्रतिबंध के बीच गुरुवार को छह नंबर प्लेटफार्म संचालक ने शिकारा बोट (फेरी) का संचालन शुरू कर दिया। लेकिन इसकी जानकारी मिलते ही प्राधिकरण उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने टीम भेज कर संचालन ठप करा दिया। संबंधित अधिकारियों को लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश भी दिए हैं।
सामान्य प्रश्न
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