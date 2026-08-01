Gorakhpur News: स्वराज तीज तरंग में परंपरा और संस्कृति का दिखा संयोग
Gorakhpur News: गोरखपुर में जेसीआई स्वराज ने सरोवर पोर्टिको में स्वराज तीज तरंग कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें तीज पर्व की परंपरा का प्रदर्शन किया गया। प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रिचा जायसवाल ने की, जबकि आयोजन सुरभि गुप्ता और अन्य के निर्देशन में संपन्न हुआ।
Gorakhpur News: गोरखपुर। जेसीआई स्वराज की ओर से शनिवार को सरोवर पोर्टिको में स्वराज तीज तरंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में तीज पर्व की परंपरा और सस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। पारम्परिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और मनोरंजक गतिविधियों ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में तीज क्वीन प्रतियोगिता, ग्रुप डांस, गेम्स, म्यूजिक में प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। पीएनजी ज्वेलर्स ने गिफ्टिंग पार्टनर के रूप में सहयोग किया, जबकि ओरो सलून द्वारा नेल आर्ट सेशन आयोजित किया गया, जिसे महिलाओं ने खूब सराहा। संस्था की अध्यक्ष रिचा जायसवाल ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।
कार्यक्रम का सफल संचालन सुरभि गुप्ता, प्रिया केसरवानी, स्वाति अग्रवाल एवं प्रतुल्य अग्रवाल के निर्देशन में हुआ। इस अवसर पर वाइस प्रेसीडेंट कविता गोयल एवं सेक्रेटरी प्रतिमा अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।
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