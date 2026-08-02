Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gorakhpur News: हिस्ट्रीशीटर ने राइस मिल मालिक को दी जान से मारने की धमकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

Gorakhpur News: कटसहरा के मझौरा गांव में एक राइस मिल के मालिक को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर सुरेंद्र यादव और उसके भाई पर मुकदमा दर्ज किया है। यह धमकी व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से दी गई थी। पुलिस जांच कर रही है।

Gorakhpur News: हिस्ट्रीशीटर ने राइस मिल मालिक को दी जान से मारने की धमकी

Gorakhpur News: कटसहरा, हिन्दुस्तान संवाद। हरपुर-बुदहट थाना क्षेत्र के मझौरा गांव स्थित एक राइस मिल के मालिक को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मझौरा निवासी अजीत गुप्ता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 16 जनवरी 2026 को उनकी बाला जी एग्रो इंडस्ट्रीज राइस मिल से 30 बोरी धान चोरी हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर सुरेंद्र उर्फ भक्कू यादव को चोरी का धान बरामद कर जेल भेजा था। अजीत गुप्ता का आरोप है कि जेल से छूटने के बाद सुरेंद्र उर्फ भक्कू यादव, उसके भाई वीरेंद्र यादव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें और उनके परिवार को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

इससे पूरा परिवार दहशत में है। थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार पाठक ने बताया कि तहरीर के आधार पर सुरेंद्र उर्फ भक्कू यादव, वीरेंद्र यादव तथा अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News Crime News Gorakhpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।