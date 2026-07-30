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Gorakhpur News: साईं क्लिनिक से मोटर-इन्वर्टर समेत हजारों का सामान ले उड़े चोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: बांसगांव के माल्हनपार में स्थित साईं क्लिनिक में चोरों ने देर रात चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर क्लिनिक का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और मोटर, इन्वर्टर सहित जरूरी उपकरण चुरा लिए। पुलिस ने घटना के जांच और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है।

Gorakhpur News: साईं क्लिनिक से मोटर-इन्वर्टर समेत हजारों का सामान ले उड़े चोर

Gorakhpur News: बांसगांव/कौड़ीराम, हिन्दुस्तान संवाद। बांसगांव थाना क्षेत्र के माल्हनपार स्थित साईं क्लिनिक में बुधवार रात चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर क्लिनिक का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और मोटर, इन्वर्टर सहित कई जरूरी उपकरण चोरी कर फरार हो गए। गुरुवार सुबह क्लिनिक खुलने पर चोरी की जानकारी हुई तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। क्लिनिक संचालक डॉ. अमित सिंह ने बताया कि रोज की तरह रात में क्लिनिक बंद कर घर चले गए थे। सुबह पहुंचे तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला। अंदर जाने पर देखा कि मोटर, इन्वर्टर और अन्य जरूरी सामान गायब था।

चोरों ने पूरे क्लिनिक को खंगाल दिया था। चोरी से क्लिनिक के संचालन पर भी असर पड़ा है। घटना की सूचना तत्काल बांसगांव पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। डॉ. अमित सिंह ने थाने में तहरीर देकर शीघ्र चोरी का खुलासा करने और सामान बरामद कराने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा।

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