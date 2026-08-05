Gorakhpur News: किशोरी को नेपाल ले जाने की कोशिश करने वाले तीनों गए जेल
Gorakhpur News: चिलुआताल थानाक्षेत्र में तीन युवकों ने एक किशोरी को बहलाकर नेपाल ले जाने का प्रयास किया। किशोरी ने डायल-112 पर मदद मांगी, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ की है।
Gorakhpur News: चिलुआताल, हिन्दुस्तान संवाद। चिलुआताल थाना क्षेत्र के बरगदवा चौराहे से एक किशोरी को बहला-फुसलाकर कार में बैठाने के बाद नेपाल ले जाने की कोशिश करने वाले तीनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कार भी सीज कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार, कुशीनगर जिले के तमकुहीराज निवासी सद्दाम हुसैन की महराजगंज जिले के कोठीभार थाना क्षेत्र की किशोरी से जान-पहचान हुई थी। युवक ने सोमवार को किशोरी को मिलने के लिए बरगदवा चौराहे पर बुलाया। वहां पहले से मौजूद अपने साथी सबरे आलम और फिरोज खान के साथ मिलकर उसने किशोरी को जबरन चारपहिया वाहन में बैठाया और नेपाल की ओर ले जाने का प्रयास किया था।कार
में बैठाए जाने के दौरान किशोरी ने किसी तरह डायल-112 पर फोन कर मदद मांगी। इस पर सक्रिय चिलुआताल पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। सीओ कैंपियरगंज अनुराग सिंह ने बताया कि तीनों जेल भेज दिए गए हैं। विवेचना की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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