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Gorakhpur News: रील बनाने के दौरान तुर्रा नाले में डूबा किशोर, दो दोस्तों की बची जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: एक किशोर, मोनू राजभर, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया रील बनाने के दौरान तुर्रा नाले में डूब गया। पुल से पानी में कूदने पर वह गहरे पानी में फंस गया। दोस्तों को स्थानीय चरवाहों ने बचा लिया, लेकिन मोनू की तलाश के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना ने परिवार और क्षेत्र में शोक फैला दिया।

Gorakhpur News: रील बनाने के दौरान तुर्रा नाले में डूबा किशोर, दो दोस्तों की बची जान

Gorakhpur News: मोतीराम अड्डा, हिन्दुस्तान संवाद। एम्स थाना क्षेत्र के बहरामपुर स्थित तुर्रा नाले में गुरुवार दोपहर सोशल मीडिया के लिए रील बनाना एक किशोर की जान पर भारी पड़ गया। पुल से नदी में छलांग लगाकर वीडियो बना रहे तीन दोस्तों में से एक किशोर गहरे पानी में डूब गया,जबकि दो अन्य को स्थानीय चरवाहों ने साहस दिखाते हुए सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर-दो निवासी मोनू राजभर (16) अपने दोस्तों सुंदरलाल गुप्ता (18) और विकास गुप्ता (17) के साथ कुसम्ही जंगल स्थित देवाचावर माता मंदिर की ओर गया था।

रास्ते में तीनों तुर्रा नाले के पुल पर पहुंच गए और वहां से छलांग लगाकर रील बनाने लगे। इसी दौरान तीनों गहरे पानी में फंस गए। शोर सुनकर आसपास मौजूद चरवाहे तुरंत मौके पर पहुंचे और सुंदरलाल तथा विकास को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन मोनू पानी में डूब गया।काफी तलाश के बाद उसे बाहर निकाला गया और पुलिस की मदद से तत्काल एम्स अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची एम्स पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मोनू दो भाइयों में बड़ा था। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।

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